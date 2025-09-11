UC Berkeley Robot humanoide juega al tenis de mesa







UC Berkeley exhibió recientemente su última creación, el robot de tenis de mesa humanoide (bateador), jugando un juego de tenis de mesa con humano seres.

El robot mostró habilidades ejemplares, golpeando la pelota con precisión en un rally de más de 100 disparos con agilidad humana.

Con la mano izquierda extendida, el robot lo usó para mantener el equilibrio mientras jugaba con precisión, emulando a los seres humanos.

El bateador usa cámaras externas para rastrear la pelota en tiempo real y pronostican dónde aterrizará.

Según esto, su planificador de datos calcula la ubicación precisa, la velocidad y el tiempo requeridos para una toma de retorno exitosa.

