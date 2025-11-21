Ubisoft establece ‘compañeros de equipo’ para juegos de IA generativa de los desarrolladores de ‘Neo NPC’

Ubisoft está presentando una nueva experiencia de juego “Teammates” de los desarrolladores detrás de su proyecto 2024 “Neo NPC”, que según el gigante francés de los juegos mostrará cómo “el juego generativo impulsado por IA puede dar forma a una nueva generación de juegos más interactivos y atractivos”.

Actualmente, el prototipo de “Teammates” se puede jugar con un número limitado de participantes en una prueba de juego cerrada.

Según Ubisoft, «En el prototipo inicial de 2024, los Neo NPC mostraban nuevas habilidades cognitivas y de lenguaje natural, pero permanecían en un entorno estático. ‘Teammates’ ahora coloca a nuestros personajes no jugables (NPC) en un entorno de juego más tradicional, un juego de disparos en primera persona, con nuevas funciones avanzadas de IA que les permiten responder dinámicamente a comandos de voz en tiempo real y adaptar su comportamiento a cada situación, revelando distintas personalidades en el camino».

Ubisoft dice que estos personajes de “Compañeros de equipo” “reaccionarán naturalmente, adaptándose a las estrategias, estados de ánimo e incluso la jerga personal de los jugadores, para una experiencia que se siente sin precedentes” y pueden “interpretar la intención y el tono del jugador, así como las señales ambientales para generar reacciones fluidas y conscientes del contexto, profundizando la inmersión y la agencia del jugador”.

«Se trata realmente de experimentar con formas completamente nuevas de crear historias interactivas», dijo la directora narrativa del proyecto de Ubisoft, Virginie Mosser. «Nuestro papel es darle significado a la IA, narrativizarla, asegurando que la lógica no reemplace al alma. Diseñamos ‘Teammates’ para dejar espacio a la creatividad de los jugadores, encontrando ese equilibrio entre emoción e imprevisibilidad».

La experiencia presenta al compañero de juego «Jaspar», descrito como «un asistente personal diseñado para ayudar a los jugadores a lo largo de sus misiones».

El desarrollador dice que Jaspar «reconoce al jugador por su nombre, ayuda con la incorporación, comprende la historia del juego y puede resaltar amenazas u objetos clave en el entorno». También puede «recordar a los jugadores los objetivos de la misión, sugerir los próximos pasos y, en general, actuar como guía táctica cuando no están seguros de qué hacer a continuación».

Ubisoft anunció el nuevo proyecto el viernes, luego de la publicación de sus últimos resultados de ganancias trimestrales, que inicialmente se retrasaron casi una semana debido a lo que Ubisoft ahora atribuye a un cambio en la contabilidad. Ubisoft también anunció que había recibido un gran pago de inversión del accionista Tencent que se destinaría a cubrir los gastos recientes contabilizados en sus ganancias.

«Los juegos del mañana escucharán, comprenderán y reaccionarán a los jugadores mucho más que hoy, y nuestra investigación da una idea de lo que el juego adaptativo y generativo podría agregar a los sistemas de juego probados», dijo el director de juego GenAI de Ubisoft, Xavier Manzanares. «Es la primera vez que compartimos un experimento tan temprano con los jugadores, pero nuestro objetivo es allanar el camino con una capa tecnológica sólida para que nuestros creadores puedan comenzar a imaginar el valor que podría aportar a su proyecto y a sus jugadores».

Además, la división “Teammates” también ha creado una interfaz de programación de aplicaciones (API) que “abstrae la complejidad de los sistemas generativos, incorpora las barreras necesarias que incluyen alucinaciones, prejuicios y toxicidad, entre otros, y ayuda a controlar su poder para ponerlo al servicio de la creatividad y el juego humanos”.

«Teammates» está destinado a servir como un experimento que «sirve como prototipo jugable y como banco de pruebas para la tecnología subyacente».

«Piense en ello como un middleware agnóstico para GenAI que podemos conectar fácilmente a nuestros motores de juegos internos, Anvil y Snowdrop», dijo Manzanares. «Abre un montón de nuevas oportunidades para nuestros equipos».

«Estamos logrando avances emocionantes en la construcción de las herramientas del mañana para nuestros equipos. Este trabajo refleja la dirección que queremos tomar en los próximos años», dijo el cofundador y CEO de Ubisoft, Yves Guillemot. «La creatividad sigue siendo profundamente humana. La IA proporciona herramientas que ayudan a dar vida a visiones creativas de nuevas maneras y puede ser un poderoso facilitador para crear experiencias aún más significativas e inmersivas para los jugadores».