Ubicaciones y horarios de los servicios SIM móviles en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung 27 de octubre de 2025

Jacarta – Para personas cuyo permiso de conducir (SIM) esté a punto de caducar, servicio de coche SIM circular nuevamente en funcionamiento hoy. Este servicio es una solución práctica para los automovilistas que quieran ampliar la validez de su SIM sin tener que acudir directamente a la oficina de Satpas.

Según información del sitio web oficial de Korlantas Polri, el lunes 27 de octubre de 2025, hay dos ubicaciones para automóviles Mobile SIM operando en el área de DKI Yakarta. Para los residentes del este de Yakarta, los servicios de renovación de SIM se pueden encontrar en Jalan Raden Inten, justo al lado de McDonald’s Duren Sawit.

Mientras tanto, para los residentes del oeste de Yakarta, los coches con SIM móvil están disponibles en Jalan Panjang, frente al Banco BJB Kebon Jeruk. Estos dos servicios operan desde las 08.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

Además de Yakarta, también hay servicios similares disponibles en la zona de South Tangerang. El público puede ampliar el período de validez de su SIM en Giant Bintaro Sector 7 con el mismo horario de servicio, es decir, de 08.00 WIB a 12.00 WIB.

Tenga en cuenta que los automóviles con SIM móvil solo ofrecen extensiones SIM A y SIM C válidas. Si el período de validez ha expirado, el solicitante deberá obtener una nueva SIM a través de Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas.

Los documentos que se deben traer incluyen una fotocopia del KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen médico.

Con base en el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.

Para que conste, de lunes a viernes, Polda Metro Jaya generalmente alerta a cinco automóviles con SIM móvil repartidos por el este, oeste, norte, sur y centro de Yakarta para que sea más fácil para las personas extender sus SIM sin hacer largas colas en los Satpas.