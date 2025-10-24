Ubicaciones y horarios de atención en Yakarta y áreas circundantes

Jacarta – Información sobre horarios de coches. SIM circular se ha convertido en algo que mucha gente busca, especialmente por los titulares de permisos de conducción (SIM) cuyo período de validez expirará próximamente.

A través de los servicios prestados, los residentes pueden ampliar su SIM de forma más práctica sin tener que acudir directamente a la oficina de Satpas (Unidad de Administración de SIM).

Hoy, sábado 25 de octubre de 2025, Polda Metro Jaya vuelve a operar cinco coches SIM móviles que prestan servicios a la comunidad en varias zonas de DKI Yakarta. citado VIVA Automotriz Desde el sitio web del Cuerpo de Tráfico de la Policía Nacional, los residentes del sur de Yakarta pueden ampliar su tarjeta SIM en el campus de Kalibata Trilogy.

Para los residentes del centro de Yakarta, los servicios están disponibles en la oficina de correos de Lapangan Banteng, mientras que los residentes del oeste de Yakarta pueden ir al campus de Anggrek Binus. Para el área del norte de Yakarta, los automóviles Mobile SIM operan en LTC Glodok, mientras que los residentes del este de Yakarta pueden visitar el Grand Mall Cakung.

Todas las unidades de automóviles Mobile SIM en el área de la capital están abiertas desde las 08:00 WIB y cerrarán exactamente a las 12:00 WIB.

No sólo en Yakarta, también hay servicios similares disponibles en varias ciudades tampón. En Bandung, las personas pueden extender el período de validez de su tarjeta SIM en el centro comercial King’s y en Dago Plaza, con un horario de atención que comienza a las 08:00 WIB hasta el final.

Para los residentes de Bogor, los automóviles Mobile SIM operan en Jambu Dua Mall de 07.00 WIB a 18.00 WIB. Se recomienda a los residentes que sigan cumpliendo los protocolos de salud mientras se encuentren en los lugares de servicio.

Mientras tanto, los residentes de Bekasi pueden aprovechar los servicios en la oficina del distrito de West Bekasi, con horario de atención entre las 08.00 WIB y las 10.00 WIB.

A través del servicio SIM Móvil, las personas pueden ampliar el período de validez de SIM A y SIM C de forma más sencilla y eficaz, sin tener que hacer largas colas en la oficina de Satpas. Este servicio es una solución práctica para los residentes que desean mantener una administración ordenada y respetar las normas de tránsito.