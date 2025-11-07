Ubicaciones en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung

Jacarta – Los ciudadanos cuyo permiso de conducción (SIM) esté a punto de caducar ahora podrán prorrogarlo fácilmente sin tener que acudir a la oficina de Satpas. Servicio de coche SIM circular vuelve a estar en funcionamiento para facilitar a las personas la actualización de sus documentos legales de conducción de forma rápida y eficaz.

El sábado 8 de noviembre de 2025, Polda Metro Jaya desplegó cinco coches SIM móviles repartidos en varios puntos de la zona de DKI Yakarta. Según información de Korlantas Polri, los residentes del sur de Yakarta pueden extender su licencia de conducir en el Kalibata Trilogy Campus, mientras que los residentes del centro de Yakarta pueden venir a la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Para los residentes del oeste de Yakarta, los automóviles Mobile SIM operan en el campus de Anggrek Binus, mientras que los residentes del norte de Yakarta reciben servicio en LTC Glodok. Para la gente del este de Yakarta, los servicios están disponibles en Grand Mall Cakung. Todas las unidades en el área de DKI Yakarta están abiertas de 08.00 WIB a 12.00 WIB.

Los servicios de extensión SIM también están disponibles en áreas alrededor de la ciudad capital. En Bandung, los automóviles Mobile SIM operan en el centro comercial King’s y Dago Plaza desde las 08.00 WIB hasta que finalicen.

En Bogor, las personas pueden concertar extensiones en el centro comercial Jambu Dua, con un horario de servicio de 07:00 WIB a 18:00 WIB.

Mientras tanto, para los residentes de Bekasi, los servicios están disponibles en la oficina del distrito de West Bekasi de 08.00 a 10.00 WIB.

El servicio Mobile SIM solo atiende extensiones SIM A y SIM C válidas. Los documentos que deben prepararse incluyen una fotocopia del KTP activo, una fotocopia del permiso de conducir original y un comprobante de un examen médico.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.

Con este servicio se espera que el público pueda extender el período de validez de su SIM en el momento oportuno sin tener que hacer largas colas en los Satpas.