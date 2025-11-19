Ubicaciones en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung

Jacarta – Los ciudadanos cuyo permiso de conducir (SIM) esté a punto de caducar ya no tendrán que molestarse en acudir a la oficina de Satpas. El proceso de renovación se puede realizar fácilmente a través de un servicio de coche. SIM circularque es proporcionada por la policía en varios puntos de las zonas urbanas.

Hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, Polda Metro Jaya vuelve a operar cinco coches SIM móviles repartidos por varias zonas de DKI Yakarta. Este servicio permite a las personas ampliar rápidamente el periodo de validez de su SIM sin tener que hacer largas colas en la comisaría.

Según la información de Korlantas Polri, los residentes del norte de Yakarta pueden extender su tarjeta SIM en LTC Glodok, mientras que los residentes del centro de Yakarta pueden ir a la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Para los residentes del este de Yakarta, los servicios están disponibles en el Grand Cakung Mall.

En el área occidental de Yakarta, los vehículos de servicio operan en Citraland Mall, y para los residentes del sur de Yakarta, las extensiones SIM se pueden realizar en el campus Trilogi Kalibata.

Todos los puntos de servicio en el área de DKI Yakarta operan de 08.00 WIB a 14.00 WIB. Se recomienda al público acercarse temprano para hacer fila, debido a que los cupos de servicio son limitados cada día.

No sólo en Yakarta, los servicios de SIM móvil también están disponibles en las zonas intermedias. En Bekasi, el vehículo de servicio de hoy está estacionado en Bekasi Cyber ​​​​Park, con un horario de servicio de 08.00 a 10.00 WIB.

Los residentes de Bogor pueden ampliar su SIM en Boxies Tajur Mall, que opera de 09:00 a 12:00 WIB.

Mientras tanto, los residentes de Bandung pueden acceder a los servicios en dos puntos, a saber, el Centro Comercial King’s y el Mercado Moderno de Batununggal, con un horario de servicio desde las 08:00 WIB hasta su finalización.

El servicio Coche Móvil SIM sólo atiende renovaciones de SIM A y SIM C que aún estén activas. Si el período de validez ha expirado, el solicitante deberá obtener una nueva SIM a través de Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas.

Los documentos que deben prepararse incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia del permiso de conducir original y un comprobante de un examen médico.

De acuerdo con el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.