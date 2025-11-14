Yakarta, VIVA – Para los residentes cuyo permiso de conducción (SIM) está a punto de caducar, ahora el proceso de renovación se puede realizar más fácilmente a través de los servicios de coche SIM circular. La policía proporciona este servicio para facilitar que las personas renueven sus documentos de conducción sin tener que acudir directamente a la oficina de Satpas.

Lea también: Servicio de SIM móvil jueves 13 de noviembre de 2025: ubicaciones en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung



El sábado 15 de noviembre de 2025, Polda Metro Jaya volvió a desplegar cinco coches SIM móviles para operar en varios puntos estratégicos en la zona de DKI Yakarta.

citado VIVA Automotriz Desde Korlantas Polri, los residentes del sur de Yakarta pueden extender su licencia de conducir en el Kalibata Trilogy Campus, mientras que los residentes del centro de Yakarta pueden venir a la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Lea también: Servicio SIM móvil Miércoles 12 de noviembre de 2025: ubicaciones en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung



Para los residentes del oeste de Yakarta, los servicios están disponibles en el campus de Anggrek Binus, mientras que los residentes del norte de Yakarta reciben servicios en LTC Glodok. Para el área del este de Yakarta, el servicio de automóvil Mobile SIM opera en Grand Mall Cakung. Todas las unidades de la ciudad capital atienden al público desde las 08.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

Servicios similares también están disponibles en la ciudad tampón de Yakarta. En Bandung, los automóviles Mobile SIM operan en dos puntos, a saber, King’s Shopping Center y Dago Plaza, con un horario de servicio desde las 08.00 WIB hasta su finalización.

Mientras tanto, en Bogor, las personas pueden ampliar su tarjeta SIM en Jambu Dua Mall, que opera de 07:00 a 18:00 WIB.

Lea también: Horario de SIM móvil martes 11 de noviembre de 2025: ubicaciones en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung



Para los residentes de Bekasi, los servicios se brindan en la oficina del distrito de West Bekasi de 08.00 WIB a 10.00 WIB.

Recuerde, el servicio SIM Móvil solo atiende extensiones SIM A y SIM C que aún estén activas o no hayan caducado. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá realizar una nueva en Satpas realizando exámenes teóricos y prácticos.

Los documentos que deben prepararse incluyen una fotocopia del KTP válido, una fotocopia y el permiso de conducir original, así como un comprobante de un examen médico.

Con base en el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.

Con este servicio se espera que el público pueda ampliar en el tiempo el periodo de validez de su SIM de una forma más rápida, práctica y eficiente sin tener que hacer largas colas en la oficina de Satpas.