Ubicaciones en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung

Jacarta – Todo conductor de vehículo motorizado está obligado a disponer del permiso de conducción (SIM) vigente y vigente. Debido a que el período de validez es de solo cinco años, todo propietario de una licencia de conducir debe renovarla a tiempo para seguir siendo legal al conducir.

Para mayor comodidad de los titulares de tarjetas SIM, la policía vuelve a poner en marcha servicios de coches SIM circular en varias regiones.

Este servicio permite a los residentes renovar sin necesidad de acudir a la oficina de la Unidad Organizadora de la Administración del SIM (Satpas). De esta forma, el proceso de administración se podrá realizar de forma más rápida y eficaz.

Basado en información del sitio web oficial de Korlantas Polri, citado por VIVA Automotriz El lunes 10 de noviembre de 2025, Polda Metro Jaya volvió a alertar a varios coches SIM móviles repartidos en cinco zonas de DKI Yakarta.

Para la gente del sur de Yakarta, los servicios están disponibles en el Kalibata Trilogy Campus. Los residentes del centro de Yakarta pueden ir a la oficina de correos de Lapangan Banteng, mientras que los residentes del oeste de Yakarta pueden extender su tarjeta SIM en dos puntos, a saber, Citraland Mall y LTC Glodok.

Para los residentes del este de Yakarta, los automóviles con servicio Mobile SIM operan en Grand Mall Cakung. Todos los puntos en el área de DKI Yakarta están abiertos de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

No sólo en la capital, también se encuentran disponibles servicios similares en varias zonas de amortiguamiento. En Bandung, dos unidades SIM Mobile operan en Dago Plaza y ITC Kebon Kelapa con horario de atención de 09.00 a 12.00 WIB.

Para los residentes de Bekasi, los servicios se brindan en Burger King Harapan Indah de 08.00 a 10.00 WIB.

Mientras tanto, para los residentes de Bogor, la extensión de SIM se puede realizar en BTM Mall o Yogya Dramaga, que está abierto de 09.00 a 12.00 WIB.

Recuerde, el servicio de automóvil SIM Móvil solo atiende extensiones SIM A y SIM C válidas. Los solicitantes deben traer una fotocopia de un documento de identidad activo, una fotocopia de la licencia de conducir original, prueba de un examen médico y resultados de pruebas psicológicas.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de extensión de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C. Con este servicio, las personas pueden extender el período de validez de su SIM de manera práctica, rápida y asequible sin tener que esperar largas colas en la oficina de Satpas.