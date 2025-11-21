Ubicaciones en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung

Jacarta – Para los residentes cuyo permiso de conducción (SIM) está a punto de caducar, ahora el trámite de prórroga se puede realizar más fácilmente a través de los servicios de coche SIM circular.

Lea también: Horario de SIM móvil jueves 20 de noviembre de 2025: ubicaciones en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung



La policía proporciona este servicio para facilitar que las personas renueven sus documentos de conducción sin tener que acudir directamente a la oficina de Satpas.

Hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, Polda Metro Jaya volvió a desplegar cinco coches SIM móviles que operan en varios puntos estratégicos de la zona de DKI Yakarta.

Lea también: Horario de SIM móvil miércoles 19 de noviembre de 2025: ubicaciones de servicio en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung



citado VIVA Automotriz Desde Korlantas Polri, los residentes del sur de Yakarta pueden extender su licencia de conducir en el Kalibata Trilogy Campus, mientras que los residentes del centro de Yakarta pueden venir a la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Para los residentes del oeste de Yakarta, los servicios están disponibles en el campus de Anggrek Binus, mientras que los residentes del norte de Yakarta reciben servicios en LTC Glodok.

Lea también: Horario de SIM móvil martes 18 de noviembre de 2025: ubicaciones de servicio en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung



Para el área del este de Yakarta, el servicio de automóvil Mobile SIM opera en Grand Mall Cakung.

Todas las unidades de la ciudad capital atienden al público desde las 08.00 WIB hasta las 12.00 WIB.

Servicios similares también están disponibles en las ciudades tampón de Yakarta. En Bandung, los automóviles Mobile SIM operan en dos puntos, a saber, King’s Shopping Center y Dago Plaza, con un horario de servicio desde las 08.00 WIB hasta su finalización.

Mientras tanto, en Bogor, las personas pueden ampliar su tarjeta SIM en Jambu Dua Mall, que opera de 07:00 a 18:00 WIB.

Para los residentes de Bekasi, los servicios se brindan en la oficina del distrito de West Bekasi, de 08:00 a 10:00 WIB.

Recuerde, el servicio SIM Móvil solo atiende extensiones SIM A y SIM C que aún estén activas o no hayan caducado.

Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá realizar una nueva en Satpas realizando exámenes teóricos y prácticos.

Los documentos que deben prepararse incluyen una fotocopia del KTP válido, una fotocopia y el permiso de conducir original, así como un comprobante de un examen médico.

Con base en el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.

Con este servicio se espera que el público pueda extender el período de validez de su SIM de manera oportuna, rápida, práctica y eficiente, sin tener que hacer largas colas en la oficina de Satpas.