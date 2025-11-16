Ubicaciones en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung

Jacarta – Todo conductor de vehículo motorizado está obligado a disponer del permiso de conducción (SIM) vigente y vigente. Debido a que el período de validez es de sólo cinco años, los propietarios de una tarjeta SIM deben renovarla a tiempo para seguir siendo legal al conducir por la autopista.

Para brindar comodidad a la comunidad, la policía vuelve a brindar servicios de automóviles. SIM circular que opera en varias regiones. A través de este servicio, los residentes pueden ampliar el período de validez de su SIM sin tener que acudir directamente a la oficina de la Unidad de Administración de SIM (Satpas). El proceso de administración se vuelve más rápido y eficiente.

Basado en información del sitio web oficial de Korlantas Polri, citado VIVA Automotriz El lunes 17 de noviembre de 2025, Polda Metro Jaya volvió a alertar a varios coches de SIM móvil en cinco zonas de DKI Yakarta.

Para la gente del sur de Yakarta, los servicios están disponibles en el Kalibata Trilogy Campus.

Los residentes del centro de Yakarta pueden ir a la oficina de correos de Lapangan Banteng, mientras que los residentes del oeste de Yakarta pueden extender su tarjeta SIM en dos puntos, a saber, Citraland Mall y LTC Glodok.

Para los residentes del este de Yakarta, los coches de servicio operan en el Grand Mall Cakung. Todos los puntos en el área de DKI Yakarta operan desde las 08.00 WIB hasta las 14.00 WIB.

No sólo en la capital, también se encuentran disponibles servicios similares en las zonas de amortiguamiento. En Bandung, dos unidades SIM Mobile operan en Dago Plaza y ITC Kebon Kelapa con horario de atención de 09.00 a 12.00 WIB.

Para los residentes de Bekasi, el servicio está disponible en Burger King Harapan Indah de 08.00 a 10.00 WIB.

Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden ampliar su SIM en BTM Mall o Yogya Dramaga, que está abierto de 09:00 a 12:00 WIB.

El servicio SIM Móvil solo atiende extensiones SIM A y SIM C que aún estén activas. Los solicitantes deben traer una fotocopia de un KTP válido, fotocopia y licencia de conducir original, prueba de examen médico y resultados de pruebas psicológicas.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.

Con este servicio, las personas pueden ampliar la validez de su SIM de forma práctica, rápida y eficaz, sin tener que hacer largas colas en la oficina de Satpas.