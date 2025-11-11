Jacarta – Todo conductor de vehículo motorizado está obligado a disponer del permiso de conducir vigente (SIM). Este documento sirve como identificación oficial y prueba de que una persona está calificada para conducir legalmente en la carretera. Debido a que tiene un período de validez de cinco años, los propietarios de una SIM deben extenderlo antes de que caduque para que siga siendo válido para su uso.

Lea también: Horario de SIM móvil martes 11 de noviembre de 2025: ubicaciones en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung



Para facilitar las cosas a los ciudadanos, la policía vuelve a poner en marcha servicios de coches SIM circular en varias regiones. Según información de Korlantas Polri, citada el miércoles 12 de noviembre de 2025, los habitantes de DKI Yakarta pueden aprovechar este servicio en varios puntos preparados por Polda Metro Jaya.

Para los residentes del centro de Yakarta, los servicios están disponibles en la oficina de correos de Lapangan Banteng. Para los residentes del este de Yakarta, la ampliación se puede realizar en el Grand Cakung Mall, mientras que los residentes del sur de Yakarta pueden visitar el campus Trilogi Kalibata.

Mientras tanto, para los residentes del oeste de Yakarta, los coches con SIM móvil están en espera en el centro comercial Citraland. Todas las ubicaciones en el área de DKI Yakarta operan de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

Lea también: Servicio de SIM móvil Lunes 10 de noviembre de 2025: ubicaciones en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung



Además de Yakarta, también hay servicios similares disponibles en varias zonas de amortiguamiento. En Bandung, dos puntos de automóvil Mobile SIM operan en ITC Kebon Kelapa y Ubertos (Plaza de la ciudad de Ujungberung) desde las 08.00 WIB hasta el final.

En Bekasi, las personas pueden ampliar su SIM en Metropolitan Mall Bekasi de 08.00 WIB a 10.00 WIB. Debido a que el número de colas es limitado, se recomienda a los residentes llegar temprano para no quedarse sin cupo de servicio.

Mientras tanto, en Bogor, los servicios de automóvil con SIM móvil están disponibles en BTW Mall, con horario de atención de 09.00 a 12.00 WIB.

Tenga en cuenta que el servicio Mobile SIM solo sirve extensiones SIM A y SIM C válidas. Si el período de validez ha expirado, el solicitante deberá obtener una nueva SIM a través de Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas.

Lea también: Servicio de SIM móvil domingo 9 de noviembre de 2025: solo dos ubicaciones en Yakarta



Los documentos que deben prepararse incluyen una fotocopia del KTP activo, una fotocopia del permiso de conducir original y un comprobante de un examen médico.

Con base en el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.