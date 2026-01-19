Ubicaciones en abundancia, construyendo una base de talento local

Después del 2023 de Paramount”Transformers: El ascenso de las bestias” presentó extensamente a Perú, el interés en el país sudamericano aumentó, particularmente en la antigua ciudadela de Machu Picchula ciudad colonial de Cusco y la Amazonía peruana, que formaron telones de fondo clave para lo último de la franquicia. Pero Perú está interesado en mostrar sus sitios menos conocidos y mucho más subestimados.

“Machu Picchu es uno de nuestros atractivos emblemáticos, pero no es el único, tenemos muchos otros destinos destacados: Arequipapor supuesto, pero también Kuélap y Ayacucho, entre otros. Lo que buscamos es diversificación, y promover al Perú como destino cinematográfico juega un papel clave para ayudarnos a diversificar y mostrar la riqueza de nuestro país más allá de un solo sitio”, dice María del Sol Velásquez, directora del organismo de turismo del Perú, PromPerú, que sigue siendo la comisión cinematográfica de facto del país.

Valle del Colca, Arequipa. Cortesía de PromPerú © Películas de tráiler

El rodaje de “Transformers” aquí tuvo un impacto significativo, ya que condujo, por primera vez, a la creación de un grupo de trabajo multisectorial destinado a analizar y proponer medidas estatales para fomentar la inversión extranjera en la producción cinematográfica dentro del territorio peruano”, dice Erika Chávez, jefa de la dirección audiovisual del Ministerio de Cultura, DAFO.

«Esta iniciativa fue convocada por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, colocando así por primera vez el diálogo público en la agenda para fortalecer las políticas que impulsen la industria cinematográfica. Como resultado de este grupo de trabajo ejecutivo se propusieron diversas estrategias, como la creación de una Comisión de Cine y una ley de incentivo fiscal», agrega.

El resultado más inmediato de filmar “Transformers” en Perú fue la introducción de ATA, una nueva visa destinada a facilitar la entrada de talentos y equipos.

“Transformers: El ascenso de las bestias” Cortesía de Imágenes Paramount

La nueva ley cinematográfica incluye un incentivo fiscal similar al crédito fiscal transferible de Colombia, CINA, que ha sido aprovechado por productores internacionales con creciente éxito. Conocido por sus siglas CIPA, el Certificado de Inversión en Producción Audiovisual del Perú cubre una inversión más amplia en activos y servicios de producción vinculados a la producción de un proyecto audiovisual en el Perú.

La nueva ley entrará en vigor una vez que se ultimen las normas de aplicación este año. Algunos posibles ajustes aún podrían generar cambios en el borrador final.

Emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, la CIPA puede ser utilizada por los productores para reducir su impuesto sobre la renta de sociedades o el Impuesto al Valor Agregado hasta en un 50%. También tienen la opción de transferir o vender sus CIPA si no necesitan el crédito completo.

Dice Velásquez: “Hemos formado grupos de trabajo junto con el Ministerio de Cultura y el sector privado, precisamente para determinar qué incentivos económicos se adaptarían mejor a la realidad de nuestro país”. Su objetivo final es agilizar el proceso administrativo y logístico de los rodajes en exteriores.

“Lo que buscamos es atraer producciones internacionales, ya sean cine, televisión, series, publicidad, videos musicales, etc., con el objetivo específico de incrementar el flujo de turismo extranjero y ayudarnos a mostrar un país que interactúa también entre cultura, tradición y modernidad”, señala Velásquez.

“Últimamente se están filmando en Perú más producciones europeas”, señala el productor local Bruno Canale, de Apu Prods., reflexionando sobre la actual crisis de Hollywood. Proporcionó servicios de producción para “Transformers: Rise of the Beasts” así como “Dora and the Lost City of Gold” de Paramount en Perú, pero su trabajo más reciente ha sido con “Years With You” (“Die Jahre mit der”) de la alemana Komplizen Films con la actriz Jella Haase (“Kleo” de Netflix) y la campaña de la compañía de viajes de aventuras de alto nivel Belmond para su tren de lujo Andean Explorer, entre otros.

La producción cinematográfica local, un indicador de cuán preparado está un país para proporcionar infraestructura en términos de equipos, equipo y talento, continúa a buen ritmo, impulsada por fondos estatales –aunque limitados– que cubren proyectos desde su desarrollo y producción hasta su distribución, comercialización e incluso restauración. El año pasado se produjeron 79 películas, por debajo del máximo de 96 del año anterior, pero aún dentro del promedio de los últimos cinco años.

«El cine peruano aún no es una industria, principalmente porque carece de las leyes cinematográficas suficientes para su integración y desarrollo en comparación con otros países de la región. Sin embargo, ha crecido significativamente, sobre todo gracias al esfuerzo privado», dice Miguel Valladares de Tondero Films, que ha producido siete de los 10 mayores éxitos de taquilla local en el Perú, liderados por su franquicia “Asu mare”.

«El año pasado se estrenaron más de 50 películas peruanas, entre largometrajes y documentales. Lamentablemente no todas se pueden distribuir de la mejor manera y cada vez hay menos espacio para competir con las grandes superproducciones internacionales. Recuerdo que el año pasado, en una sola semana, se exhibieron siete películas peruanas al mismo tiempo en salas, un récord nunca antes visto en el cine peruano», señala.

Entre las mejores películas de 2025, el drama culinario “Mistura”, ambientado en Lima por Barbara Mori, que ocupa el tercer lugar después del thriller de acción histórico “Chavín de Huántar: El rescate del siglo” y la comedia de road movie “Soltero, casado, viudo, divorciado 2”, está en conversaciones para distribución en Estados Unidos. Los tres acapararon el 77% de la taquilla del año pasado.

El drama culinario ambientado en Lima ‘Mistura’ de Ricardo de Montreuil está cerrando un acuerdo de distribución en Estados Unidos. Cortesía de Seine Pictures.

Tondero últimamente ha vuelto a sus raíces en el teatro musical y la comedia, dada la actual caída en la asistencia al cine. “Actualmente la asistencia a espectáculos en vivo es mayor que la asistencia a salas de cine, por lo que este año diversificaremos en ambos mercados, a diferencia de años anteriores”, afirma Valladares. Entre sus espectáculos en vivo en desarrollo se encuentran adaptaciones locales de los musicales «Mrs. Doubtfire: The Musical» y «Hedwig and the Angry Inch». Tondero incluso está planeando una experiencia inmersiva en vivo sin precedentes vinculada a su próxima película, el thriller de justicieros “La gran sangre”, que comienza a rodarse en abril.

Valladares duda que la actual ley cinematográfica, tal como está, sea suficiente para sostener la producción cinematográfica local. «Las leyes cinematográficas siempre ayudan a mejorar las cosas. Lamentablemente esta nueva ley intenta mejorar sólo ciertos aspectos, dejando de lado todo el universo del cine peruano, especialmente el cine regional».