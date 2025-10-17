Ubicaciones del servicio de extensión SIM en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung

Jacarta – Información sobre horarios SIM circular es algo que buscan muchos titulares de un permiso de conducir (SIM), especialmente aquellos cuyo período de validez está a punto de expirar. Con este servicio, las personas no necesitan venir directamente a Satpas para ampliar su SIM.

Hoy, Polda Metro Jaya vuelve a operar cinco coches SIM móviles que prestan servicios a los residentes en varias zonas de DKI Yakarta. Según datos del sitio web de Korlantas Polri, el sábado 18 de octubre de 2025, los residentes del sur de Yakarta pueden extender su licencia de conducir en el Kalibata Trilogy Campus.

Para los residentes del centro de Yakarta, los servicios están disponibles en la oficina de correos de Lapangan Banteng. Mientras tanto, los residentes del oeste de Yakarta pueden visitar el campus de Anggrek Binus, y para los residentes del norte de Yakarta, los coches SIM móviles operan en LTC Glodok.

Mientras tanto, para el este de Yakarta, los servicios de extensión SIM están disponibles en Grand Mall Cakung. Todos los automóviles con SIM móvil en el área de la ciudad capital están abiertos de 08:00 WIB a 12:00 WIB.

No sólo en Yakarta, también hay servicios similares disponibles en las ciudades tampón. En Bandung, hay dos ubicaciones para automóviles Mobile SIM que operan en King’s Shopping Center y Dago Plaza con horarios de servicio desde las 08.00 WIB hasta el final.

Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden aprovechar los servicios en Jambu Dua Mall, que opera de 07.00 a 18.00 WIB. Se recomienda a los usuarios que cumplan con los protocolos de salud mientras se encuentren en el lugar de servicio.

Para los residentes de Bekasi, los automóviles con SIM móvil de hoy se proporcionan en la oficina del distrito de West Bekasi, con horario de atención entre las 08.00 WIB y las 10.00 WIB.

A través de este servicio, se espera que los residentes puedan extender el período de validez de SIM A y SIM C de manera fácil y eficiente sin tener que hacer largas colas en la oficina de Satpas.