Ubicaciones de SIM móviles en Yakarta y Buffer miércoles 7 de enero de 2026

Jacarta – Todo conductor de vehículo motorizado está obligado a disponer del permiso de conducción activo (SIM) como requisito legal para circular por la vía pública. Una SIM tiene un periodo de validez de cinco años por lo que su titular deberá ampliarla antes de que finalice el periodo activo para no estar sujeto a sanciones.

Para facilitar las cosas a la ciudadanía, la policía de Metro Jaya ha reabierto los servicios de automóviles SIM circular el miércoles 7 de enero de 2026. La presencia de este servicio brinda una alternativa práctica para los propietarios de SIM que desean extender sus documentos sin tener que hacer cola en la oficina de la Unidad de Administración de SIM (Satpas).

Visto VIVA Automotriz En el sitio web de Korlantas Polri, los servicios de SIM móvil se distribuyen hoy en varios puntos en el área de DKI Yakarta. Los residentes del centro de Yakarta pueden ir a la oficina de correos de Lapangan Banteng, mientras que los residentes del este de Yakarta pueden renovar su tarjeta SIM en el Grand Mall Cakung.

Para el área del sur de Yakarta, los servicios están disponibles en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, los residentes del oeste de Yakarta pueden aprovechar los automóviles Mobile SIM que operan en Citraland Mall, con horarios de servicio en toda el área de Yakarta desde las 08.00 WIB hasta las 14.00 WIB.

Los servicios de extensión SIM no solo prestan servicios a los residentes de la capital, sino que también están disponibles en las zonas de amortiguamiento de Yakarta. En Bandung, las personas pueden solicitar extensiones de SIM en ITC Kebon Kelapa y Ubertos, con un horario de servicio desde las 08.00 WIB hasta el final.

Mientras tanto, los residentes de Bekasi pueden ir al Metropolitan Mall Bekasi para renovar su licencia de conducir de 08.00 a 10.00 WIB. Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden aprovechar el servicio Mobile SIM en BTW Mall, que opera de 09.00 WIB a 12.00 WIB.

Cabe señalar que los móviles SIM Keliling solo sirven extensiones SIM A y SIM C que aún son válidas. Cuando haya vencido el periodo de validez de la SIM, el solicitante deberá completar el proceso de confección de una nueva SIM en Satpas siguiendo las pruebas teóricas y prácticas.

Los requisitos que deben prepararse incluyen una fotocopia del KTP activo, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un certificado de examen médico de un centro oficial. Los documentos completos ayudarán a que el proceso de extensión se realice de manera más rápida y fluida.

De acuerdo con el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C. Con el servicio SIM móvil, se espera que el público pueda extender su SIM a tiempo de una manera más eficiente y accesible.