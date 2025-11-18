Ubicaciones de servicio en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung

Jacarta – Todo conductor de vehículo motorizado deberá disponer del permiso de conducción vigente (SIM). Este documento funciona como identidad oficial y como prueba de que una persona ha cumplido con los requisitos para conducir legalmente en la carretera. Debido a que tiene un período de validez de cinco años, los propietarios de una SIM deben extenderlo antes de que caduque para que siga siendo válido para su uso.

Para facilitar las cosas a la ciudadanía, la policía de Metro Jaya vuelve a ofrecer servicios de coches SIM circular en varias áreas el miércoles 19 de noviembre de 2025. Este programa facilita a los residentes extender su SIM sin tener que venir directamente a la oficina de Satpas y hacer cola durante mucho tiempo.

Según información de Korlantas Polri, los residentes del centro de Yakarta pueden visitar la oficina de correos de Lapangan Banteng para realizar una extensión.

Para los residentes del este de Yakarta, los servicios están disponibles en el Grand Cakung Mall, mientras que los residentes del sur de Yakarta pueden ir al Campus Trilogi Kalibata.

Para el área occidental de Yakarta, los automóviles con SIM móvil están en espera en el centro comercial Citraland. Todos los puntos de servicio en DKI Yakarta funcionan de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

Además de Yakarta, también se encuentran disponibles servicios similares en varias zonas de amortiguamiento. En Bandung, dos puntos de automóvil Mobile SIM operan en ITC Kebon Kelapa y Ubertos (Plaza de la ciudad de Ujungberung) desde las 08.00 WIB hasta el final.

En Bekasi, las personas pueden ampliar su SIM en Metropolitan Mall Bekasi de 08.00 WIB a 10.00 WIB. Debido a que el número de colas es limitado, se recomienda a los residentes llegar temprano para no quedarse sin cupo de servicio.

Mientras tanto, en Bogor, los automóviles Mobile SIM operan en BTW Mall con horario de atención de 09.00 a 12.00 WIB.

Cabe señalar que el servicio Roaming SIM solo atiende extensiones SIM A y SIM C que aún estén vigentes. Una vez finalizado el período de validez, el solicitante deberá realizar una nueva SIM a través de Satpas realizando una prueba teórica y práctica.

Los documentos que deben prepararse incluyen una fotocopia del KTP activo, una fotocopia del permiso de conducir original y un comprobante de un examen médico. En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.