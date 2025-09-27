Ubicaciones de California, desglose de la escena de Chase

Todo Paul Thomas Anderson Las películas están en capas con personajes fascinantes y looks distintivos, pero «Una batalla tras otra«Podría ser el más ambicioso de todos en términos de su alcance masivo. La película corre a través del desierto al este de San Diego, hasta la frontera de Tijuana y hacia las secuaces de Norcal mientras el coronado de Sean Penn, Steven J. Lockjaw, persigue Leonardo DiCaprioEl deprimido Stoner Bob y su radiante hija adolescente Willa, interpretada por Chase Infiniti.

Reunir todas estas ubicaciones y configuraciones no fue una hazaña pequeña, Diseñador de producción Florencia Martin contado Variedad. Para la última película de Anderson, «Pizza de regaliz», Martin reprodujo meticulosamente los paisajes urbanos, casas y restaurantes del Valle de San Fernando de los años 70. Pero «una batalla después de otra» fue una epopeya de otra magnitud, ambientada en la especie de hoy, pero ocupando una realidad propia.

Anderson había estado considerando el proyecto durante años, pero la investigación para ubicaciones comenzó justo antes de la pandemia de Coivd, con una exploración seria a partir de 2022.

En la novela de Thomas Pynchon «Vineland», en la que «una batalla tras otra» se basó librementeEl grupo revolucionario basado en el clima subterráneo huye al condado de Humboldt en el extremo norte de California. Entonces el viaje de exploración comenzó hacia el norte en Eureka.

«Esa fue la forma en que nos acercamos a encontrar esta película», dice Martin. «Iríamos a todos estos barrios internos como Sacramento, Stockton, Fresno. Realmente es como un tapiz de California para mí, una California que realmente no conocemos».

La producción de gran presupuesto filmó en al menos nueve condados en California, en Los LA Center Studios y en El Paso, Texas, con la ayuda de $ 8.4 millones en subsidios de producción de California. Pero las ubicaciones no eran las típicas vistas costeras del estado dorado, en cambio, los patios de ferrocarril de Sacramento, el cruce de la frontera de Tijuana en Otay Mesa y las colinas ondulantes del desierto de Anza-Borrego son algunos de los lugares que hacen que «una batalla» sean completamente distintivas de otras películas de California.

Cuando la película salta hacia adelante 16 años, los espectadores podrían preguntarse si son 16 años en el futuro, o si las primeras escenas son de hecho 16 años en el pasado. Pero Anderson mantiene las cosas un poco misteriosas.

«No estamos tratando de decir que esta es una historia que tiene lugar hoy, pero esta es una historia que está sucediendo en la actualidad», dice Martin crípticamente.

Los espectadores también tendrán que usar su imaginación para visualizar la ciudad ficticia central de Baktan Cross, que es una combinación de Eureka y El Paso. La dramática escena de baile se filmó en Eureka High School, con estudiantes reales como actores de fondo, mientras que la mansión Reagan de Eureka fue, con el cuento, la sede del nefasto club de aventureros de Navidad

Crear la tecnología para revolucionarios que operan en un presente amorfo, como el dispositivo de escáner, fue otro desafío fascinante. «Eso fue muy divertido, un largo proceso para llegar a los escáneres y cómo funciona este grupo», explica Martin. «Solo estaba mirando redes 3G y radios de jamón y satélite y cómo se comunicaría la gente dada una circunstancia como esta, y también un poco de fantasía también, con este dispositivo de confianza. Y cómo un científico loco como Howard Sommerville crearía algo que sea tan específico, ya es viejo».

Martin habló con Variedad Desglosar cómo se crearon algunas de las escenas más llamativas en «One Battle After Otro».

Con los años, el personaje de Bob se metió en plantas y cristales en su escondite funky cerca de Baktan Cross.

La casa de Bob y Willa

«Bob ha evolucionado de su política, y ahora es como un ermitaño», dice Martin. «Terminamos en una casa de un solo dormitorio que estaba envuelta en secoyas». El túnel que conduce a la letrina fue en la calle, y la propiedad que el equipo encontró donde sale el túnel fue como «un parque temático de pequeños autos envueltos con musgo», Martin Marvels. «Construimos la letrina de Redwood entre esos autos en el patio trasero, como si eso también fuera uno de los pasatiempos de Bob».

Después de que la habitación de Willa fue construida en la pequeña casa, la cabaña estaba vestida para mostrar la acumulación de los años que el padre y la hija habían vivido allí. «Es esa sensación de alguien que encontró un poco de santuario y un poco de privacidad y realmente se instaló», dice Martin. «Teníamos muchas obras de arte de los niños de Paul y nuestro decorador, Anthony Carlino, y Willa, Chase Infiniti, nos dieron sus fotos de cuándo era un bebé. Hicimos certificados de la escuela primaria y la escuela secundaria. Y ella tiene todas sus trofeos de karate.

Genesis Perfumeria de El Paso proporcionó la entrada perfecta al apartamento laberinto de Sensei que protegía a los migrantes. Warner Bros.

Apartamento de ‘ferrocarril subterráneo’ de Sensei

Aunque gran parte de «One Battle» se disparó hacia arriba y hacia abajo a lo largo de California, El Paso también proporcionó un entorno importante con su arquitectura histórica y selección de negocios latinos. Sensei de Benicio del Toro supervisa un edificio de apartamentos en expansión que alberga a los refugiados. La cámara de Anderson viaja a través del Warren de los espacios de vida, ricamente en capas con los objetos de la vida familiar.

«Con el explorador de ubicación local, Jacob Cena, comenzamos a tener acceso a todos estos tejados y tiendas», explica Martin. “Cuando fuimos a la Genesis Perfumeria (donde la esposa de Benicio del Toro trabaja en la película), acabamos de ver este increíble interior verde fluorescente con miles de botellas de perfumes. Tienen estas escaleras que condujeron arriba. Así es como su historia comenzó a crecer. Y fuimos muy afortunados de que el segundo piso de ese bloque completo estaba vacío. Construí el apartamento de Sensei con mi equipo prácticamente en el piso en el piso.

«Ese es uno de mis sets favoritos de los que he sido parte, y trabajé muy de cerca con Anthony Carlino, nuestro decorador de set», dice Martin. «Dimos una historia a cada uno de estos miembros de la familia, y luego trabajamos con Cassandra (Kulukundis) en el casting de qué tipo de familia vive aquí, qué tipo de familia vive allí».

Willa se encuentra con el coronel Lockjaw en las hermanas del complejo del Brave Beaver, también conocido como La Purísima en Lompoc, California. Warner Bros.

Hermanas del valiente complejo de castor

La tripulación recurrió a varios expertos locales para consultar sobre todo, desde la radio Ham Ham hasta la arquitectura. Esos expertos incluyeron a las Hermanas del Valle, un grupo real de «monjas de malezas» no religiosas con sede en Merced, California, que ayudó a informar la idea del complejo que pertenece a las Hermanas del Beer Beaver de la película.

«Realmente no lo ves, pero en realidad tenían una sección de cultivo de marihuana realmente grande para el convento», dice Martin sobre el concepto detrás del escondite.

El Convento de las Hermanas fue filmado en La Purisima Mission en Lompoc, al norte de Santa Bárbara, ahora un parque público. Martin explica que Anderson tenía una imagen de dónde quería disparar, pero era difícil rastrear el sitio. «Fuimos a unas seis misiones a lo largo del Camino Real Mission Trail. Paul tenía una hermosa fotografía o pintura de una misión en ruinas establecida contra las colinas con esta iglesia y no pudimos encontrarla», recordó. Y la mayoría de las misiones parecían demasiado perfectas. “Fue una de las piezas más desafiantes, porque California ha hecho un trabajo magnífico al restaurar todas estas misiones.

«La Purísima estaba más despojada, más cerca de ser un espacio creíble que estas mujeres habrían encontrado en las colinas aisladas y lo llevaron, inicialmente como un lugar santuario para dar la bienvenida a las personas, y ahora es una situación monetizada. Su historia es que ya no albergan a las personas. Tienen que ganar dinero, viviendo juntas como un grupo de mujeres».

Anderson imaginó la escena en la que Lockjaw de Penn hace su prueba de paternidad con Willa como en una capilla, por lo que el santuario de La Purisima proporcionó el telón de fondo perfecto para su búsqueda perversa.

Paul Thomas Anderson, a la derecha, disparando cerca del campamento de detención Warner Bros.

Los campamentos de detención fronteriza

Martin consultó fotos contemporáneas e históricas de los campamentos fronterizos para diseñar los compuestos escalofriantes donde los niños y las familias se encuentran en bolígrafos de esgrima en cadena. La tripulación también trabajó con un asesor militar. «Hablé con muchas personas en el ejército y que habían sido desplegados», dice Martin.

«Es un campamento temporal al comienzo de la película. Están preparados para detener a las personas, y aún no están completamente organizados. La idea al principio, que se basa en un suceso real, era que estaban deteniendo a las personas bajo los pasos superiores, que nuestro gerente de ubicación, Michael Glaser, tuvo el desafío de encontrar el lugar más increíble que nos permitió crear este campamento al lado de la pared fronteriza.

«Es un tema muy sensible y desgarrador ver la forma en que estas familias están separadas y los niños están detenidos, por lo que tratamos de ser realmente respetuosos con lo que fueron estos procesos y no inventar nuestra propia interpretación, pero realmente miramos cómo estos centros de detención se ejecutan y se presentan», dice Martin.

La tripulación se refirió a las carreteras del desierto cerca de la caída de Texas como «el río de las colinas». Warner Bros.

La persecución del coche

Al regresar de explorar en Blythe cerca de la frontera de Arizona, Martin se encontró con lo que se convertiría en el escenario épico de la escena de persecución. «Regresamos a Borrego Springs, y todos subimos a este camino e instantáneamente sentimos cuán especial, magnético y único que era, para caer de repente hacia arriba y hacia abajo a través de estas colinas. Así que estudié el paisaje a través de Borrego Springs y Anza Borrego y junté la secuencia», dice.

«El camino donde Lockjaw deja de fraude está en Ocotillo Wells. Y ese camino que lo conecta de Ocotillo a Borrego Springs se convirtió en la carretera de Lockjaw. Y luego esa volteo de automóviles está en Borrego Springs. Es un montón de estudios de la arquitectura de la carretera, y trabajando muy bien con Paul y (cinematógrafo) Mike Bauman en el día y la directiva de la cartería. al final, en el DIP de Texasque está en Borrego Springs, que es esta gran caída y de nuevo, y esa parecía la forma de puntuar este momento.

«Lo llamamos el río de las colinas, esa carretera. Paul es alguien a quien le gusta hacer muchas pruebas de cámara, por lo que intenta entrar con todo, con la mayor cantidad de información y planificación como pueda, pero también deja algo de espacio para explorar», dice Martin.

Martin se cortó los dientes en el departamento de arte para «Mad Men», que hizo uso de los puntos de referencia de LA a mediados de siglo para defenderse de Nueva York, por lo que durante mucho tiempo tuvo una conexión cercana para disparar localmente.

Pero «una batalla después de otra» fue su mayor empresa hasta ahora. «Este fue, sin excrementar, el explorador más extenso fuera de casa que he hecho», dice Martin, «tener la oportunidad de explorar California así y realmente conectarse con la comunidad».

«Lo más importante también es poder continuar filmando en California y trabajar con mi equipo, quien creo que son mejores en el negocio», dice Martin, «solo espero que podamos continuar con eso, ¿verdad?»