Ubicaciones de automóviles con SIM móvil hoy 4 de noviembre de 2025, de Yakarta a Bandung

Jacarta – Tener el permiso de conducir en vigor (SIM) es una obligación para todo conductor cuando circula por la vía pública. Además de ser una prueba de aptitud para conducir, este documento también debe renovarse periódicamente porque tiene una validez de cinco años.

Lea también: Lista de ubicaciones de SIM móviles domingo 2 de noviembre de 2025: consulte el horario y los últimos horarios de servicio



Polda Metro Jaya vuelve a brindar comodidad a la comunidad a través de servicios de automóviles SIM circular que opera hoy martes 4 de noviembre de 2025. Con este servicio, los residentes no necesitan acudir a la oficina de Satpas para concertar una prórroga.

Citando datos del sitio web oficial de Korlantas Polri, hay varias ubicaciones para automóviles Mobile SIM que atienden activamente a los residentes en el área de DKI Yakarta. Para las personas que viven en el centro de Yakarta, los servicios están disponibles en la oficina de correos de Lapangan Banteng. Mientras tanto, en la zona del este de Yakarta, los residentes pueden visitar el centro comercial Grand Cakung.

Lea también: Horario de SIM móvil sábado 1 de noviembre de 2025: ubicaciones y horarios de servicio en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung



En la zona del oeste de Yakarta, los coches Mobile SIM están en espera en dos lugares a la vez, a saber, Citraland Mall y LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del sur de Yakarta pueden realizar el proceso de renovación de SIM en el Kalibata Trilogy Campus. Todos los servicios en el área de DKI Yakarta operan desde las 08.00 WIB hasta las 14.00 WIB.

No sólo en la capital, los servicios de SIM móvil también están disponibles para los habitantes de las ciudades intermedias. En Bogor, el servicio está ubicado en Lotte Grosir Sholeh Iskandar con horario de atención de 09.00 a 12.00 WIB. Los residentes de Bandung pueden aprovechar los servicios en Indogrosir Ahmad Yani y McD Istana Plaza desde las 08.00 WIB hasta que terminen.

Lea también: Horario de SIM móvil viernes 31 de octubre de 2025: consulte ubicaciones en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung



Mientras tanto, los servicios de extensión para los residentes de Bekasi están disponibles en Pizza Hut Komsen Jatiasih de 08.00 a 10.00 WIB. Debido a que el cupo de cola es limitado, se recomienda a las personas que lleguen temprano para no quedarse sin cola.

Tenga en cuenta que el servicio Mobile SIM solo proporciona extensiones para SIM A y SIM C que aún están activas. Los requisitos que se deben traer incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia y una licencia de conducir original, así como un comprobante de un examen de salud.

En referencia al Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.