Uan Juicy Luicy se sorprendió cuando fue colocado, pero se le preguntó no pantalones

VIVA – En una presentación musical en un club nocturno en el área de gading de Kelapa, North Yakarta, un momento inesperado experimentado por la banda de vocalista Juicy LuicyJulian Kaarar o familiarmente llamado uan. En lugar de solo recibir la apreciación de los fanáticos, en realidad se sorprendió por la acción de uno de los espectadores que trajo dinero de Saweran pero acompañado de solicitudes inapropiadas.

El incidente estuvo inmediatamente en el centro de atención de los ciudadanos después de ser subido por la cuenta de Instagram @Infokonser. En la circulación del video, una mujer se acercó a Uan que cantaba en el escenario mientras llevaba algo de dinero para exhibir. Sin embargo, en lugar de brindar apoyo de manera natural, la mujer en realidad le pidió a Uan que abriera los pantalones primero. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

La solicitud de repente hizo que Uan se sintiera incómodo. Él eligió girar la cara y no responder. Sintiéndose ignorada, la mujer luego arrojó dinero al escenario. Uan, que parecía incómodo, pateó el dinero, señalando su rechazo de las acciones de la audiencia.

En su declaración, Uan explicó las razones detrás de su firme actitud.

«Ya dije que aunque no lo necesito, mi dinero es mucho, ‘Abre mis pantalones’ de inmediato, es perezoso», dijo Uan jugoso lujoso Citado el lunes 18 de agosto de 2025.

Este momento también desencadenó muchas reacciones en las redes sociales. Los internautas están ocupados condenando el comportamiento de la audiencia, llamándolo sin respetar a los artistas que están actuando. Algunos comentarios incluso evalúan la acción como una forma de buscar atención excesiva y vergonzosa en público.

«Señora, te ves muy barato».

«Muy linda, hermana».

«Vocalista genial, debe estar herido, pero sigue cantando y profesional».

«El desagradable NJIR de NJIR no puede ser tímido».

«Mamam Tu Tu Sawe. Autoestima, no puedes comprar jefes».