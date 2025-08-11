U2 dice que el conflicto de Gaza ha llegado a ‘territorio desencadenado’

Banda irlandesa U2 ha publicado una declaración en Gazadiciendo que el conflicto ahora ha llegado a «territorio desconocido».

En un mensaje conjunto publicado en Sitio web de U2 Y las redes sociales el domingo, la banda escribió: «Todos han sido horrorizados por lo que se está desarrollando en Gaza, pero el bloqueo de la ayuda humanitaria y ahora planes para una adquisición militar de la ciudad de Gaza ha llevado el conflicto a un territorio desconocido. No somos expertos en la política de la región, pero queremos que nuestra audiencia sepa dónde cada uno de cada uno de ellos se encuentra».

Cada miembro de la banda icónica-Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr.-luego escribieron sus propias declaraciones individuales que expresan emociones complejas sobre el conflicto de larga duración en el Medio Oriente. Además, la banda se ha comprometido a donar a la ayuda médica para los palestinos.

En su declaración, el líder y activista Bono reconoció por primera vez los ataques de Hamas del 7 de octubre contra Israel, escribiendo que «la violación, el asesinato y el secuestro de israelíes en el Nova Music Festival fue malvado». Sin embargo, agregó que a medida que pasaba el tiempo, «la venganza de Israel por el ataque de Hamas parecía cada vez más desproporcionado y desinteresado en las vidas civiles igualmente inocentes en Gaza».

«¿Cuándo una guerra justa para defender el país se convirtió en un acaparamiento de tierras injusto? Esperaba que Israel volviera a la razón. Estaba poniendo excusas para un pueblo chamuscado y moldeado por la experiencia del Holocausto … que entendía que la amenaza de exterminio no es simplemente un miedo sino un hecho … volví a leer la Carta de Hamas de 1988 de 1988[3]… Es una lectura malvada (¡Artículo siete!) «, Continuó Bono.» Pero también entendí que Hamas no es el pueblo palestino … un pueblo que durante décadas ha soportado y continúa soportando la marginación, la opresión, la ocupación y el robo sistemático de la tierra que es legítimamente suya. Dada nuestra propia experiencia histórica de opresión y ocupación, no es de extrañar que tantos aquí en Irlanda hayan hecho campaña durante décadas por justicia para el pueblo palestino «.

Bono luego criticó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escribió: “El Gobierno de Israel no es la nación de Israel, pero el Gobierno de Israel dirigido por Benjamin Netanyahu merece hoy a nuestros categóricos e inequívocos condenas. Mucho antes de eso … aunque el nivel de depravación y anarquía que estamos viendo ahora se siente como un territorio desconocido «.

The Edge abordó su declaración a Netanyahu, haciéndole varias preguntas «con la esperanza de involucrar la conciencia y la cordura de la gente de Israel».

«¿Realmente crees que tal devastación, infligida de manera tan intencional e implacable de una población civil, puede ocurrir sin acumular una vergüenza generacional a los responsables?» The Edge escribió en parte, terminando su declaración con: «Sabemos por nuestra propia experiencia en Irlanda que la paz no se hace a través del dominio. La paz se hace cuando las personas se sientan con sus oponentes, cuando reconocen la igualdad de dignidad de todos, incluso aquellos que alguna vez temían o despreciaban».

El bajista Clayton dijo: «Si Israel se mueve para colonizar la Franja de Gaza, deshacerá permanentemente ninguna posibilidad de paz o solución duradera para las hostilidades. Olvidando la moralidad de la situación por un momento, ¿no la superioridad técnica del ejército moderno de Israel es una jactancia de su precisión de su precisión de individuos de miles de millas de distancia? ¿La infraestructura?

Mullen Jr. agregó que la respuesta de Israel a los ataques de Hamas del 7 de octubre era «esperado», al igual que una «guerra terrestre» y «bombardeo aéreo y destrucción». Sin embargo, el baterista dijo que lo que no se esperaba era «la decimación indiscriminada de la mayoría de los hogares y hospitales en Gaza, con la mayoría de los que mataron siendo mujeres y niños» e «imponente hambruna».

«El poder de cambiar esta obscenidad está en manos de Israel», agregó. «Sin duda, apoyo el derecho de Israel a existir y también creo que los palestinos merecen el mismo derecho y un estado propio. El silencio no sirve a ninguno de nosotros».

Leer U2’s Declaraciones completas aquí.