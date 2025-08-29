Tyronn Lue de Clippers defiende la temporada de «eclipsado» de Bradley Beal con soles

Bradley Beal recibió muchas críticas durante su período de dos años con los Phoenix Suns. Afortunadamente para él, el entrenador en jefe de Los Ángeles Clippers, Tyronn Lue, llegó a su defensa.

Los Suns adquirieron a Beal de los Washington Wizards durante la temporada baja de 2023. Lo consiguieron con la expectativa de que puede ser una potente tercera opción de puntuación detrás de Kevin Durant y Devin Booker. El equipo creía que anotar trío los elevaría a la disputa por el título, buscando un regreso a las Finales de la NBA después de aparecer en la última vez en 2021.

Sin embargo, los Suns decepcionaron masivamente sus dos temporadas con las tres estrellas. Sufrieron un barrido de primera ronda a los Minnesota Timberwolves en los playoffs de 2024 y perdieron la postemporada por completo la temporada pasada.

Beal obtuvo muchas críticas por sus inconsistencias, también perdió 58 juegos durante sus dos años debido a lesiones. Promedió 17.6 puntos, 4.3 asistencias, 3.9 rebotes y un robo por juego a lo largo de sus 106 apariciones. Produjo 16.5 puntos, 4.5 asistencias y 2.8 rebotes por competencia en la postemporada de 2024, lejos de sus números de estrellas con los Wizards.

Beal se unió a los Clippers en la temporada baja de 2025, aceptando una gran compra con los Suns. Lue reflexionó sobre el tiempo del guardia veterano con Phoenix, Creyendo que sus esfuerzos no obtuvieron suficiente reconocimiento En comparación con Durant y Booker.

«Cuando juegas para un equipo como Phoenix como lo hizo los últimos años, obtuviste Booker y KD, y eres la tercera opción», dijo Lue, según la República de Arizona. «A la gente le gusta, ‘Oh, no lo hizo’. Promedió 18 puntos, disparó 50% desde el campo y 43% de 3. ”.

«Esas son estadísticas increíbles», dijo Lue. «Pero cuando estás jugando con KD y libro, se ve ensombrecido. Creo que al venir aquí, creo que es un nuevo comienzo, y creo que será genial para nosotros».

Lo que se avecina para Bradley Beal, Clippers

Está claro que Tyronn Lue ve muchos aspectos positivos del período de Bradley Beal con los Suns. Él cree que puede traducirse a su ajuste actual con los Clippers.

Beal se presenta como una sólida opción de anotación de la tercera parte detrás de Kawhi Leonard y James Harden. A diferencia de las habilidades de anotación de volumen de Kevin Durant y Devin Booker, Leonard y Harden están más orientados a la juego. Esto significa que son capaces de hacer jugadas para ellos y sus compañeros de equipo en un alto nivel fuera de la puntuación.

Harden es la élite en este aspecto, promediando 22.8 puntos mientras repara 8.7 asistencias por juego la temporada pasada. No dudará en lanzar el 3 bolas, derribando el 35.2% de sus tiros desde el centro.

Leonard domina como jugador bidireccional cuando está saludable. Todavía juega a nivel de estrellas para los Clippers, lo que demuestra que durante los playoffs de 2025. Produjo 25 puntos, 7.6 rebotes y 4.7 asistencias en su serie de primera ronda contra los Denver Nuggets.

Beal puede llegar a ser ese anotador y tirador constante para los Clippers. Cuando Harden o Leonard están pasando por las noches, puede dar un paso adelante para alejar la atención de los oponentes de sus coprotagonistas, beneficiando a Los Ángeles en el proceso.

Los Clippers fueron agresivos en la temporada baja, a pesar de pasar del potente anotador Norman Powell. Agregaron a los veteranos Brook López y Chris Paul mientras aterrizan a John Collins del Jazz de Utah, lo que hace que su equipo la próxima temporada sea experimentado pero peligroso.