Tyrese Maxey obtiene 54, el máximo de su carrera, en victoria en tiempo extra

Maxey Tyrese brindó la noche más importante de su carrera en la NBA, explotando con 54 puntos para llevar a los Philadelphia 76ers a una victoria en tiempo extra de 123-114 sobre los Milwaukee Bucks el 20 de noviembre en Milwaukee. Empató el juego con dos tiros libres cuando quedaban siete segundos en el tiempo reglamentario, luego siguió atacando en tiempo extra mientras los 76ers cerraron el juego sin Joel Embiid.

Los 54 de Maxey superaron la marca anterior de su carrera de 52, establecida en doble tiempo extra contra el Espuelas de San Antonio en abril de 2024. Agregó nueve asistencias y registró más de 46 minutos una noche después de una gran carga de trabajo en una derrota ante el Raptores de Toronto.

La actuación llegó con una contusión en el cuádriceps que lo tenía en el informe de lesiones antes del inicio, convirtiendo el juego en un escaparate de superestrella en toda regla. Cada vez que Milwaukee amenazó con alejarse, Maxey respondió: con triples profundos, flotadores desde ángulos incómodos y unidades intrépidas hacia el tráfico.

Dentro de la noche de 54 puntos de Maxey contra los Bucks

Filadelfia parecía lista para escaparse temprano, tomando una ventaja de 33-20 después del primer cuarto gracias a un buen comienzo de Paul George, quien anotó 11 puntos rápidos y terminó con 21.

Milwaukee respondió con un gran segundo cuarto, mezclando una defensa de zona que detuvo a los otros tiradores de los 76ers. Cuando los Bucks se sentaban en ese 2-3, Maxey era a menudo el único Sixer que podía romperlo, practicando triples, incluido uno del logo, y atacando espacios cuando todos los demás se quedaban fríos.

Los Bucks se recuperaron de un déficit de 94-87 para tomar la ventaja con un triple de Myles Turner cuando quedaban 14,8 segundos. Maxey, que acababa de cometer un par de pérdidas de balón tardías, se recuperó, entró en la línea y cometió la falta que preparó sus tiros libres que empataron el juego cuando faltaban siete segundos. El intento de triple de Ryan Rollins falló al sonar la chicharra, enviando el juego a tiempo extra.

En tiempo extra, el novato Justin Edwards, helado la mayor parte de la noche, abrió con un triple y Maxey rápidamente siguió con una bandeja para darle el control a los 76ers. Milwaukee redujo la ventaja a uno antes de que Quentin Grimes anotara un enorme triple del que los Bucks nunca se recuperaron. Maxey no lo hizo solo. La eficiente salida de 21 puntos de George estabilizó la ofensiva, mientras que VJ Edgecombe aportó energía y un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes. Grimes añadió 14 puntos desde el banquillo. Para Milwaukee, Rollins igualó un récord personal con 32 puntos y repartió 14 asistencias, con Bobby Portis (19 puntos) y Kyle Kuzma (17) contribuyendo.

Lo que significa la noche profesional de Maxey para los 76ers

Maxey ya estaba construyendo un caso a principios de temporada como el nuevo pilar de la franquicia de los 76ers. Llegó a la noche liderando la liga en minutos y recientemente recibió los honores de Jugador de la Semana de la Conferencia Este. Esta declaración de 54 puntos, en la carretera y en la segunda noche consecutiva, es la señal más clara hasta ahora de que puede llevar una ofensiva construida a su alrededor.

También importa cómo lo hizo. Maxey controló el ritmo, dirigió el tráfico y siguió hablando y empujando a sus compañeros de equipo hacia oportunidades de transición al final del juego, incluso más allá de los 40 minutos. Ese es el tipo de comando que generalmente pertenece a los candidatos establecidos al Jugador Más Valioso, no a un base de 25 años que sigue agregando capas a su juego.

Para Filadelfia, la victoria los coloca nuevamente por encima de .500 y refuerza que pueden sobrevivir períodos sin Embiid, quien se perdió su sexto juego consecutivo por un problema en la rodilla derecha. Para Milwaukee, es la cuarta derrota en cinco juegos mientras navegan por la vida sin Giannis Antetokounmpo, marginado por una distensión en el aductor izquierdo.

Los 76ers ahora regresan a casa para albergar el Calor de Miami el domingo, con Maxey realizando el mejor juego de su carrera y su nombre en todas partes en la conversación sobre el MVP de principios de temporada.