Tyrese Haliburton de Pacers ofrece la última actualización sobre la rehabilitación de Aquiles

Tyrese Haliburton continúa avanzando en la recuperación de su desgarrado Aquiles derecho. Desde que sufrió la lesión a mediados de junio, la Indiana Pacers Star Guard proporcionó una actualización Sobre cómo las cosas le han ido.

Haliburton sufrió la grave lesión durante el primer cuarto del Juego 7 de las Finales de la NBA de 2025 entre los Pacers y Oklahoma City Thunder. Lo mantendrá fuera durante la totalidad de la temporada 2025-26, ya que Indiana querrá cuidarlo tanto como sea posible para que esté listo para el año siguiente.

Haliburton hizo una conferencia de prensa con los periodistas durante uno de los eventos de su campamento de entrenamiento con aspirantes a jugadores jóvenes el sábado. Él reveló que está fuera de la bota Mientras está tomando medidas para recuperar todo el poder en su pierna derecha desde que sufrió la lesión.

«Estoy caminando ahora en mi bota», dijo Haliburton a los periodistas, a través de Tony East. «Amirarse a caminar a tiempo completo en mi zapato. Entonces, eso es emocionante para mí. Es como un nuevo punto de referencia, un nuevo logro para mí … solo poder caminar, es como las pequeñas victorias en este momento. Solo tomándolo un día a la vez. Tengo buenos días, días malos.

«Sí, las cosas van bien … el mismo trato, el mismo día todos los días. Pero, enamorarse de la rutina de eso. Solo trato de obtener lo más bien como puedo tan rápido como puedo».

Actualización de estado de Tyrese Haliburton. Él dice que no tiene un horario para sí mismo cuando se trata de regresar. pic.twitter.com/igcohyra2o – Tony East (@Tonyreast) 23 de agosto de 2025

Lo que se avecina para Tyrese Haliburton & Pacers

Es un gran paso de progreso para Tyrese Haliburton, que tiene la determinación de volver a su forma estrella para los Pacers cuando se recupera completamente de la lesión de Aquiles.

Haliburton tuvo una gran temporada regular, promediando 18.6 puntos, 9.2 asistencias, 3.5 rebotes y 1.4 robos por juego después de 73 apariciones. Disparó 47.3% desde el campo, incluido 38.8% desde más allá del arco, y 85.1% desde la línea de tiros libres.

Haliburton se elevó en los playoffs, logrando jugadas ganadoras del juego en cada serie en las que participó. Produjo 17.3 puntos, 8.6 asistencias, 5.3 rebotes y 1.3 robos por juego durante la postemporada. Disparó el 46.3% en general, incluido el 34% desde el centro de la ciudad, y el 82.8% de la franja de caridad.

Su carrera fue inspiradora, casi llevando a los Pacers a su primer título de la NBA en la historia de la franquicia. A pesar de que la lágrima de Aquiles terminó su carrera de una manera abrupta, no le quita los momentos impresionantes que creó durante los playoffs.

Indiana tendrá que navegar por la temporada 2025-26 sin Haliburton. Tienen a TJ McConnell y Andrew Nembhard para dar un paso adelante en el lugar de su compañero de equipo, permaneciendo seguros en la pista de fondo. Sin embargo, el equipo vio su profundidad de la cancha delantera recibiendo un golpe después de que Myles Turner se fue a los Milwaukee Bucks esta temporada baja.

Los Pacers todavía tienen el talento general de ser un equipo de playoffs. Sin embargo, las aspiraciones del campeonato que tenían tendrían que estar en espera hasta que Haliburton dé su primer paso en la cancha para la temporada 2026-27.