Tyrese Haliburton de los Pacers critica a un analista de Yahoo por un tweet eliminado

Getty

Pacers de Indiana guardia Tyrese Haliburton confrontó al analista de Yahoo Sports Kevin O’Connor por un tweet eliminado durante una conversación grabada, leyó la publicación y le preguntó si todavía mantenía el lenguaje que usó después de la derrota del Juego 5 de 2024 en el Madison Square Garden. El intercambio aparece en un reciente Segmento de entrevista de YouTube y se centra en las críticas ahora eliminadas de O’Connor de mayo de 2024.

Haliburton comenzó diciendo que tenía “un tweet” que quería leer y señaló que había sido eliminado. Citó frases que lo etiquetaban como “distante”, dijo que “se entretiene alrededor del perímetro”, “carece de agresividad” y es “demasiado cono en defensa”, y luego agregó que el tono sonaba como un “locutor de radio impactante”. Reconoció que hizo un mal partido pero cuestionó el encuadre.

El tweet eliminado al que hace referencia Tyrese Haliburton

Si bien la publicación original desapareció, la redacción que leyó Haliburton se alinea con las versiones capturadas en ese momento por los medios que agregaron el tweet el 15 de mayo de 2024, la noche del Juego 5 entre Knicks y Pacers. Esos elementos contemporáneos conservaron el texto e incrustaron el tweet antes de que fuera eliminado..

Lo que O’Connor respondió

O’Connor defendió un punto de baloncesto desde el poste (que el pull-up de media distancia de Haliburton es un contraataque viable cuando el paso atrás de tres no está allí), pero finalmente dijo que su mensaje general era «demasiado duro», y dijo que es por eso que lo eliminó. También le dio crédito a Haliburton por mejorar defensivamente desde esa serie.

Por qué es importante para Indy ahora

Esto aterriza en medio del año de rehabilitación de Haliburton. Se rompió el tendón de Aquiles derecho en el Juego 7 del 2025 NBA Las finales y los Pacers han indicado que se perderá la temporada 2025-26 mientras se recupera. Habló sobre la perspectiva y cómo mantenerse involucrado con la cultura del equipo durante el Día de Prensa de los Pacers, y continuó hablando públicamente sobre los hitos de la rehabilitación y la mentalidad en las reuniones esta temporada baja. Enmarcar la conversación del tweet eliminado en ese contexto muestra a una estrella que se siente cómoda abordando las críticas directamente mientras enfatiza el crecimiento.

También refleja el actual cambio de plataforma de O’Connor: Después de ocho años en The Ringer, se unió a Yahoo Sports antes de 2024-25. – lo que le da al intercambio mayor visibilidad en ese entorno.

¿Qué sigue?

A corto plazo, el impacto es cultural: la voz de Haliburton permanece al frente y al centro mientras se rehabilita. A largo plazo, el tema del baloncesto que planteó O’Connor (dieta de tiros y contraataques de media distancia cuando los equipos lo persiguen fuera del arco, además de un compromiso defensivo sostenido) será parte de la lista de verificación cuando Haliburton tenga autorización para regresar. Indiana se apoyará en Andrew Nembhard y agregará profundidad de guardia esta temporada, pero este intercambio anticipa el escrutinio que enfrentará Haliburton una vez que regrese.