Tyreek Hill envía un mensaje a Rashee Rice mientras los Chiefs derrotan a los Raiders

Con receptor estrella Arroz Rashee De regreso al campo por primera vez en más de un año, el Jefes de Kansas City encaminó el Asaltantes de Las Vegas en la semana 7, y la demostración de fuerza llamó la atención de la ex superestrella WR Colina Tyreek.

«¡¡Además Rashee Rice es muy peligroso !!» Hill publicado en X durante la victoria de KC. Añadiendo: “A los jefes les encanta verlo”.

¡¡También Rashee Rice es tan peligrosa !! A los Chiefs les encanta verlo —Ty Hill (@cheetah) 19 de octubre de 2025

Hill está actualmente fuera de la temporada después de sufrir una dislocación de la rodilla izquierda y múltiples ligamentos desgarrados, incluido el ligamento anterior cruzado, por lo que estuvo viendo la Semana 7 desde la barrera.

A primera hora de la tarde del 19 de octubre, Hill publicó sobre su equipo actual, el Delfines de Miami. Fue un día difícil para los Dolphins, ya que fueron derrotados por el marrones de cleveland31-6.

“Ver jugar a tu equipo a través de la televisión es difícil” colina escribió sobre Miami. Más tarde, el comento: «Vamos a darle la vuelta a esto en la segunda mitad».

Finalmente, centró su atención en Rice y los Chiefs en el puesto mencionado anteriormente.

Rashee Rice ha reemplazado a Tyreek Hill como Patrick Mahomes y el nuevo WR1 de los Chiefs

Rice tuvo un regreso muy exitoso, atractivo 7 de 10 objetivos para 42 yardas en recepción y 2 touchdowns. Considerando que Kansas City sacó a sus titulares y agotó el tiempo hacia el final de la blanqueada, Rice probablemente también podría haber producido algunas recepciones más si el marcador hubiera estado más cerrado.

En 2024, Rice parecía estar tomando la antorcha del ala cerrada Travis Kelce como el creador de juego más importante dentro de la ofensiva del KC antes de su lesión. Ese manto también lo ocupó Hill, por lo que existe una conexión simbólica entre Rice y la ex superestrella de los Chiefs.

Ambos saben lo que es llegar a la cima de la montaña con Patricio Mahomes en Kansas City, como ex campeones del Super Bowl, cada uno. La única diferencia es que la era de los Chiefs de Rice apenas comienza, mientras que Hill parece estar recordando viejos tiempos.

¿Tyreek Hill y los Chiefs discutirán una reunión en 2026, suponiendo que los Dolphins lo liberen?

Mientras los Dolphins luchaban por salir de las puertas en 2025, muchos consideraron un cambio de Hill a KC. Pero siendo realistas, las cifras financieras simplemente no habrían funcionado.

Ese impedimento podría cambiar en 2026, digamos que los Dolphins liberen a Hill, como muchos creen que harán.

Al designar a Hill como un recorte posterior al 1 de junio en 2026, la oficina principal podría ahorrar $36 millones en el espacio del tope. Y para una organización que podría estar reconstruyéndose en torno a un nuevo entrenador en jefe y gerente general el próximo año, ese tipo de flexibilidad financiera podría resultar muy útil.

Aunque no está claro si Hill estaría listo para la Semana 1, podría firmar donde quiera si Miami lo libera. También podría firmar por una cantidad relativamente barata si su prioridad número uno es ganar, ya que los Dolphins todavía le pagan mucho dinero.

Eso coloca a los Chiefs como un potencial lugar obvio de aterrizaje, siempre y cuando no haya resentimientos entre las dos partes. Hill parece estar haciendo saber públicamente que todavía es fanático de Kansas City, insinuando que estaría abierto a una reunión.

¿Pero los Chiefs querrían que Hill regresara? KC nunca ha sido alguien que descarte totalmente a un jugador talentoso como Hill solo por su drama fuera del campo. Y sabemos cuánto aman las reuniones el entrenador en jefe Andy Reid y el gerente general Brett Veach.

Aún así, esto no necesariamente se siente como un trato cerrado, considerando que Kansas City ha pasado a ocupar puestos más jóvenes y más orientados al equipo en la posición.