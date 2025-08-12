Tyranno explora la ciudad de Pahlawan, los motores eléctricos tienen una distancia de 110 km

Surabaya, Viva – La industria de los vehículos eléctricos en Indonesia está creciendo rápidamente con la presencia de varias innovaciones que ajustan las necesidades del mercado. Además de centrarse en la eficiencia energética y en el ecológico, varios productores ahora también presentan productos que priorizan las capacidades de crucero y dureza en diversas condiciones de la carretera.

Uno de los más nuevos es Emotor de indomóbilo Tirano motor eléctrico Multipropósito que se introdujo oficialmente en Surabaya, Java Oriental.

Tyranno estuvo presente como el primer motor eléctrico multipropósito en Indonesia. El diseño parecía firme y resistente, combinado con neumáticos de semi-aventura que permiten a los automovilistas cruzar diversas condiciones de la carretera, desde asfalto urbano hasta carril con un terreno más desafiante.

«A través de Tyranno, el emotor de Indomobil quiere demostrar que las motocicletas eléctricas no son solo una cuestión de eficiencia, sino también el coraje Viva Automotive Martes 12 de agosto de 2025.

Esta moto está equipada con una serie de características para admitir la actividad de exploración, incluido el inclinómetro inteligente para ayudar a la estabilidad en inclinaciones o derivados, control de crucero para una comodidad de conducción de larga distancia.

Luego, panel de velocímetro de pantalla táctil inteligente. Además, hay paneles de protección de metal exo armaduras para minimizar el riesgo de colisiones en motocicletas y automovilistas.

La fuente de energía proviene de una batería de litio de 2.45 kWh con un reclamo de kilometraje de hasta 110 kilómetros en una carga. La potencia del motor eléctrico alcanza 3 kW con 180 nm de torque, lo que puede llevar a Tyranno a subir hasta 80 km por hora.

Según Pío, Surabaya fue elegido como una de las ciudades de destino porque se considera que tiene un carácter del conductor que está en línea con el concepto Tyranno.

«Creemos que los automovilistas en Surabaya tienen un espíritu y espíritu aventureros que está en línea con el personaje de Tyranno; duro, dinámico y se atreven a probar cosas nuevas», dijo.

En las dimensiones, este motor tiene una longitud de 1.885 mm, ancho de 755 mm y una altura de 1.150 mm, con un peso de 114.5 kilogramos.

La distancia más baja al suelo de 170 mm y la altura del asiento de 755 mm lo hace considerado de acuerdo con la postura promedio de automovilistas en Indonesia. La suspensión delantera utiliza un modelo telescópico, mientras que la parte posterior depende de doble choque, con frenos de disco en ambas ruedas.

Tyranno está disponible en seis opciones de color inspiradas en Indonesia, incluidos Borneo Green, Krakatau Blaze y Semeru Gray. En Surabaya, este modelo se comercializa a un precio de Rp27.5 millones en el camino.