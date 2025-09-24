Typhoon Ragasa Batters Hong Kong, sur de China con intensa lluvia







Typhoon ragasaUna de las más fuertes en años, las olas batidas más altas que las farolas en los paseos de Hong Kong y detuvieron la vida en la costa del sur de China la madrugada del miércoles después de dejar la destrucción en Taiwán y Filipinas. Taiwán reportó 14 muertes y Filipinas tres después de que el tifón tomó un camino entre ellas.

Los vientos feroces despertaron a los residentes de Hong Kong en las primeras horas, y muchos se conectaron en línea para describir escenas como un ventilador de ventilación de cocina que estaba derribado y una grúa balanceándose. Los fuertes vientos soplaron partes del techo de un puente peatonal y derribaron árboles por la ciudad. Unas 13 personas heridas fueron tratadas en hospitales.

Más de un millón de personas fueron reubicadas en toda la provincia de Guangdong, la potencia económica del sur de China, informó CCTV de emisora ​​estatal. La agencia meteorológica nacional pronosticó que el súper tifón llegaría a tierra entre las ciudades de Taishan y Zhanjiang entre el miércoles por la tarde y la noche. Las escuelas, fábricas y administradores de tránsito fueron suspendidos en una docena de ciudades.

Hong Kong y Macao, un centro de casino cercano, cancelaron escuelas y vuelos, con muchas tiendas cerradas. Cientos de personas buscaron refugio en centros temporales en cada ciudad. Uno resultó herido en Macao. El Observatorio de Hong Kong dijo que Ragasa, con vientos máximos sostenidos cerca del centro de aproximadamente 195 kmph, estaba bordeando alrededor de 100 kilómetros al sur del centro financiero. Se pronosticaba para continuar moviéndose al oeste o al oeste-noroeste a unos 22 km / h.

Ragasa anteriormente causó muertes y daños en Taiwán y el Filipinas. En Taiwán, las fuertes lluvias causaron que un lago de barrera en el condado de Hualien se desborde el martes y los torrentes de agua fangosa destruyeron un puente, convirtiendo las carreteras en el municipio de Guangfu en ríos que llevaban vehículos y muebles. La Agencia Central de Noticias de Taiwán informó que 14 personas murieron y otras 18 resultaron heridas allí.

En el norte de Filipinas, Ragasa, Tagalog for Scramble, dejó al menos tres personas muertas, otras cinco desaparecieron y desplazaron a más de 17,500 personas en inundaciones y deslizamientos de tierra, dijeron las autoridades el martes.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente