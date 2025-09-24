Typhoon Ragasa almorzó Taiwán, 14 personas fueron asesinadas y 124 desaparecidas

TaiwánVIVA – Al menos 14 personas fueron asesinadas y otras 124 fueron reportadas como desaparecidas en Taiwán después de Tifón Ragasa provocó una lluvia muy fuerte que golpeó principalmente la región oriental de la isla, según la autoridad local el miércoles.

Muchas víctimas son ciudadanos mayores que se encuentran sin vida en la planta baja de sus hogares en la ciudad de Guangfu, Hualien.

Supuestamente no tuvieron tiempo para salvarse antes de la inundación, según informes de los medios locales que citan el departamento de bomberos local.

Un lago de presa se desbordó en Hualien, el área en la costa este, lo que provocó inundaciones aguas abajo y obligó a los residentes a pedir ayuda de emergencia.

El área alrededor del lago Bendung que se formó hace décadas debido al deslizamiento de tierra se esperaba que lloviera de 700 a 800 milímetros durante el período de cuatro días hasta el jueves (9/25).

Según los informes, más de 30 personas también resultaron heridas cuando el tifón Ragasa – Typhoon 18 esta temporada – se movió por la región sur de Taiwán sin aterrizar.

El ministro del Interior, Liu Shyh-Fang, el martes por la noche, dijo que el desbordamiento de Lake Bendung había dañado las instalaciones públicas y las casas de los residentes.

Ordenó a las agencias relevantes que llevaran a cabo inmediatamente operaciones de rescate, restauraran servicios y distribuir asistencia para que la comunidad Hualien pudiera regresar de inmediato a sus actividades normalmente. (Hormiga)