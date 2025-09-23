Typhoon Ragasa: AI cancela dos vuelos después del pronóstico del clima adverso







Agua india ha cancelado dos vuelos internacionales el martes debido a las condiciones climáticas adversas causadas por el tifón Ragasa en Hong Kong. Los servicios afectados incluyen el vuelo AI314 de Delhi a Hong Kong, programado para el 23 de septiembre, y AI315, que opera desde Hong Kong a Delhi, programado para el 24 de septiembre, informó el ANI.

Según una declaración oficial de Air India, «el vuelo AI314 (Delhi – Hong Kong, 23 de septiembre) y AI315 (Hong Kong – Delhi, 24 de septiembre) se canceló debido al pronóstico del clima adverso del tifón Ragasa en Hong Kong».

La aerolínea ha extendido los reembolsos completos o una reprogramación de cortesía única en la misma clase a todos los pasajeros afectados.

«Lamentamos el inconveniente causado por esta situación más allá de nuestro control. A los pasajeros se les ofrece reembolsos completos o un reprogramación de cortesía en la misma clase. Las operaciones hacia y desde Hong Kong reanudarán una vez que las condiciones permitan volar segura», agregó la declaración, según el ANI.

Air India también ha emitido números de línea de línea 24×7 para el apoyo de pasajeros-011-69329333 / 011-69329999.

«Seguridad de nuestro pasajeros sigue siendo nuestra máxima prioridad ”, dijo la aerolínea.

La interrupción sigue la suspensión de todos los vuelos de pasajeros en el aeropuerto internacional de Hong Kong por un período de 36 horas, de 8 pm del 23 de septiembre a 8 a.m. del 25 de septiembre, debido al súper tifón Ragasa, según un comunicado de Qantas Airways, informó el ANI citando un informe de Reuters,

Mientras tanto, en un movimiento de expansión significativo, el Grupo Air India ha anunciado planes para lanzar vuelos comerciales desde el próximo Aeropuerto Internacional Navi Mumbai (NMIA), operado por Adani Airport Holdings Ltd., una vez que la primera fase del aeropuerto se vuelve operativa.

Esta colaboración estratégica subraya la ambición a largo plazo del grupo de mejorar la conectividad nacional e internacional, apoyando la aparición de la India como el tercer mercado de pasajeros aéreos más grandes del mundo para 2030.

En la fase inicial, Air India Express, el transportista de bajo costo del grupo, operará 20 salidas diarias (equivalente a 40 movimientos de tráfico aéreo) desde NMMAVinculando el nuevo aeropuerto con 15 ciudades indias.

A mediados de 2026, el grupo planea ampliar las operaciones a 55 salidas diarias (110 cajeros automáticos), incluidos hasta 5 vuelos internacionales por día. En el horario de invierno de 2026, se prevé que las operaciones aumentarán a 60 salidas diarias (120 cajeros automáticos), lo que facilita las conexiones con los principales destinos nacionales e internacionales.

(con ANI Inpputs)





Fuente