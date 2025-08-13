Typhoon Podul toca tierra en Taiwán







Typhoon Podul golpeado Taiwán El miércoles, cerrando negocios en el sur, preparando a cientos de vuelos y eliminando la energía para decenas de miles de hogares.

Las ráfagas de viento de hasta 178 kilómetros (111 millas) por hora se registraron poco antes de que el Typhoon tocara tierra en el condado de Taitung, dijo la Administración Meteorológica Central (CWA).

Una persona está desaparecida después de ir a pescar y fue barrida, y 33 resultaron heridas, dijo la Agencia Nacional de Bomberos.

Más de 7.300 personas han sido evacuadas de sus hogares, y los árboles y los signos han sido derrocados, ya que la tormenta se extiende a través de las regiones centrales y sur que aún se recuperan de tormentas el mes pasado.

«Kaohsiung, Tainan y Chiayi se convertirán en grandes puntos críticos de lluvia esta noche, con una lluvia creciente también esperada en Penghu y Kinmen», dijo el administrador de CWA, Lu Kuo-chen, a una sesión informativa a la que asistió el presidente Lai Ching-Te.

«Estamos preocupados por este tifón», dijo el pescador de Kaohsiung Huang Wei mientras ataba su bote con cuerdas horas antes de que Podul tocara tierra.

«Ya habíamos hecho los preparativos del general Typhoon ayer, pero esta mañana me desperté y vi informes de noticias que el tifón se ha intensificado para ser tan fuerte como el último, (tifón) Krathon «, dijo Huang a la AFP.

«La última vez, los dos barcos detrás de nosotros no estaban atados correctamente y golpearon mi bote», agregó mientras revisaba otros buques.

Krathon se estrelló contra Kaohsiung en octubre, con ráfagas de viento de 162 kph.

– Vuelos desechados, las escuelas cerradas –

Todos los vuelos nacionales en toda la isla de 23 millones de personas han sido cancelados el miércoles, junto con docenas de viajes internacionales.

Más de 134,500 hogares han sufrido cortes de energía.

Se han reducido los servicios ferroviarios de alta velocidad en la costa oeste, mientras que los servicios de trenes en el sureste han sido cancelados.

También se han suspendido muchos servicios de ferry, y las empresas y las escuelas en todo el sur están cerradas.

Más de 31,500 soldados estaban listos para ayudar en los esfuerzos de rescate y ayuda, dijeron funcionarios de desastre.

La CWA espera que las áreas de montaña en Kaohsiung y Tainan puedan ser golpeadas con un acumulativo 400-600 milímetros (16-24 pulgadas) de lluvia de martes a jueves.

Podul ya ha entrado en el estrecho de Taiwán.

El tifón Danas, que golpeó a Taiwán a principios de julio, mató a dos personas e hirió a cientos cuando la tormenta arrojó más de 500 mm de lluvia en todo el sur durante un fin de semana.

Eso fue seguido por la lluvia torrencial del 28 de julio al 4 de agosto, con algunas áreas registrando más que Taiwan’s lluvia de 2.1 metros para 2024.

La semana de mal tiempo dejó a cinco personas muertas, tres desaparecidas y 78 heridas, dijo anteriormente un funcionario de desastre.

Taiwán está acostumbrado a frecuentes tormentas tropicales de julio a octubre.

Los científicos han demostrado que el cambio climático impulsado por los humanos está causando patrones climáticos más intensos que pueden hacer que las inundaciones destructivas sean más probables.

El calentamiento global, impulsado en gran medida por la quema de combustibles fósiles, no se trata solo de aumentar las temperaturas, sino del efecto de golpe de todo el calor extra en la atmósfera y los mares.

El aire más cálido puede contener más vapor de agua, y los océanos más cálidos significan una mayor evaporación, lo que resulta en aguaceros y tormentas más intensos.

