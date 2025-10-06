Typhoon Matmo provoca evacuaciones en China







El tifón Matmo se fortaleció antes de tirar tierra el domingo en China, lo que llevó al gobierno a evacuar a unas 347,000 personas de las provincias del sur de Guangdong y Hainan. El tifón Tenía velocidades de viento máximas sostenidas de 151 kmph el domingo por la mañana. Golpeó a Zhanjiang en Guangdong alrededor del domingo a media tarde.

La Autoridad Meteorológica emitió una advertencia de tifón de nivel rojo, la más alta en su sistema. Hainan, que también está en el camino de la tormenta, canceló los vuelos y cerró el transporte público y las empresas a partir del sábado en preparación para la tormenta.

La provincia también evacuó preventivamente a 197,856 personas, según los medios estatales. Matmo llegó directamente a las partes suroeste de Guangdong, donde se evacuaron 151,000 personas. Las autoridades también advierten sobre las fuertes lluvias, y se espera que las lluvias alcancen de 100 a 249 mm en algunas regiones.

