Tyler, the Creator’s Camp Flog Gnaw se retrasa debido a fuertes lluvias

Tyler, the Creator ha anunciado que Camp Flog Gnaw se pospuso hasta el próximo fin de semana, justo un día antes del inicio previsto del festival de dos días en el Dodger Stadium Grounds de Los Ángeles. El festival de este año se llevará a cabo del 22 al 23 de noviembre.

El retraso se debió, por supuesto, a las fuertes lluvias que azotaron Los Ángeles este fin de semana. “Debido a que esta tormenta se convirtió en un aguacero torrencial de lluvia atmosférica, teníamos dos opciones”, escribió Tyler en Instagram. «Cancelar o pasar al próximo fin de semana. Elegimos lo último. Entendemos que esto no es lo ideal, por lo que ofreceremos reembolsos. Para todos los demás, nos vemos el próximo fin de semana».

El jueves por la tarde, Tyler recurrió a Instagram para explicar que estaba haciendo todo lo que estaba en su poder para garantizar que Flog Gnaw aún se llevara a cabo, aunque no estaba claro cómo se desarrollarían finalmente esos esfuerzos.

“La tormenta de este fin de semana dio un giro”, escribió. «Estamos trabajando en soluciones que mantengan a todos seguros y protejan la experiencia. Tendré una actualización mañana».

Este será el undécimo año de Flog Gnaw. El evento está programado para contar con las actuaciones principales de Tyler, así como de Childish Gambino y Doechii. Los actos adicionales incluyeron a A$AP Rocky, Clipse, Clairo, GloRilla, Ca7riel & Paco Amoroso, Sombr, Thundercat, Malcolm Todd, Geezer (Kevin Abstract y Dominic Fike) y más.

El festival será particularmente notable para Childish Gambino de Donald Glover, ya que pospuso y luego canceló el resto de su gira de despedida por Norteamérica en octubre de 2024 para “centrarse en mi salud física”. Esto marca un regreso a los escenarios para Gambino, ya que la gira fue promocionada como su viaje “final” y planeaba retirar el apodo.