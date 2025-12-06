Tyler, the Creator aclamado por ‘Super-Duper, Awesome S—‘ en Hitmakers

Recibiendo el honor de Innovador de la Década en Variety’s Creadores de éxitos El evento del sábado le dio a Tyler, the Creator una buena oportunidad para reflexionar sobre sus logros en los últimos 15 años, dijo el artista a la multitud en Hollywood el sábado por la tarde mientras aceptaba su felicitación.

Cuando Tyler fue informado por primera vez de que había sido elegido para el premio, admitió haberse sorprendido. Enumeró una larga lista de artistas legendarios que considera innovadores, desde Stevie Wonder hasta Kanye West, Pharrell y Missy Elliott.

«Me hizo pensar: ‘Yo no me tomo el tiempo para mirar hacia atrás y ver lo que he hecho, para mí, la gente que me rodeó durante los últimos 15 años. Para mí, siempre mirando hacia adelante, ahí es donde me siento cómodo», dijo. «Pero maldita sea, se siente bien escuchar los últimos 15 años que has estado haciendo cosas increíbles e increíbles. Estoy muy agradecida de que todos hayan notado las cosas que he hecho».

El premio de Tyler fue presentado por André 3000, quien elogió su trabajo para ayudar a guiar a otros artistas y nutrir a aquellos que también ascendieron en las filas. También destacó la versatilidad de Tyler como músico, empresario y actor, quien hace su debut en la pantalla grande este mes en “Marty Supreme”, junto a Timothée Chalamet.

«Si puedes inspirar a otros a querer hacer algo, entonces has hecho una gran acción», dijo André 3000. Cuando se trabaja con Tyler, «se puede ver su entusiasmo, impulso y pasión: es contagioso. Se preocupa por lo que hace y por innovar».

Junto con el anuncio inicial del premio, Josh Safdie, escritor y director de “Marty Supreme”, dijo sobre el honor: “Tyler es un artista y creador poco común en el sentido de que todo lo que hace está completamente integrado verticalmente: hay poca o ninguna diferencia entre una canción y la imagen más amplia, que es el álbum, o una botella de colonia, o una camiseta, o un video musical que está dirigiendo, o en este caso, conmigo, un personaje que ha desarrollado.

Tyler ha sido una fuerza imparable en el hip-hop durante la última década, desde que debutó con su grupo Odd Future y lanzó su primer álbum de estudio, “Bastard”, en 2009. Constantemente ha remodelado y remodelado la música rap a su imagen, ampliando los límites de las formas que puede adoptar su arte con incursiones en la actuación, la moda y más allá.

El año pasado lanzó su octavo álbum de estudio, “Chromakopia”, y poco después se embarcó en una gira mundial. Mientras viajaba por el mundo, comenzó a trabajar en su noveno álbum, “Don’t Tap the Glass”, que fue lanzado sin previo aviso en julio. Ambos proyectos fueron nominados a los premios Grammy 2026, con “Chromakopia” como álbum del año y “Don’t Tap the Glass” como mejor álbum de música alternativa.