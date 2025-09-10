Tyler Perry Acuser hace una entrevista televisiva sobre acusaciones de agresión sexual

Derek Dixonun actor demandando a Tyler Perry Para agresión sexual y acoso, apareció para una entrevista en ABC News el martes para detallar sus acusaciones contra el magnate del entretenimiento. Dixon Dice que fue explotado por Perry mientras protagonizaba la serie BET del productor «The Oval». Los abogados de Perry han emitido declaraciones que niegan los reclamos.

En la entrevista con Linsey Davis de ABC News, Dixon detalló un supuesto incidente incluido en la demanda, en el que dice que Perry «me bajó la ropa interior y me agarró el trasero» después de una noche bebiendo en la residencia de Perry en Atlanta.

«Ambos estábamos caminando de regreso al área de invitados, donde me había alojado antes, y existe esta escala de monitor de salud en el camino. Yo dije: ‘¿Qué es eso?’ Y él dijo: «Bueno, tienes que estar en tu ropa interior para medir». … Se agachó y me bajó la ropa interior y agarró mi trasero e intenté detenerlo y retirar mi ropa interior ”, dijo Dixon en la entrevista. «Me agarró de los brazos y dijo: ‘No no, no, está bien. Solo ve con eso’. Y dije: ‘Detente, no quiero estar desnudo. Y él dijo: ‘No voy a lastimarte’ «.

«A menos que alguien haya pasado por algo en el que se quita su control sobre su cuerpo, realmente no entiendes el tipo de sentimientos que tienes en ese momento», continuó Dixon. «Cada pensamiento vino a mi cabeza: correr, luchar, congelarme. No sabía qué hacer».

La noche supuestamente terminó con Dixon encerrándose en el baño de la casa de huéspedes. Él dice que Perry llamó para disculparse al día siguiente. Dixon dice que, antes del incidente, se había quedado en la casa de huéspedes de Perry una noche anterior, en la que Perry supuestamente «se subió a la cama» con él y «comenzó a frotarme la pierna».

«Salté de la cama. Él dijo: ‘Date la vuelta para poder mirarte’ y comenté cómo miré. Y él se levantó y se fue», dijo Dixon a Davis. «Pensé que después de ese caso, estaba bastante claro que no estaba interesado en ese tipo de relación … está bien que las personas intenten hacer un movimiento o disparar, pero si son rechazados, creo que deberían detenerse. Pensé que se detendría después de eso y no fue así».

Variedad se ha comunicado con los representantes de Perry para hacer comentarios sobre la entrevista de Dixon.

Dixon también dice que Perry le había enviado numerosos mensajes de texto con connotaciones sexuales. Como en su demanda, Dixon dice que temía represalias profesionales si ignoraba los mensajes de Perry. En un episodio de la temporada 2 de «The Oval», el personaje de Dixon recibe varios tiempos, una decisión de secuencias de comandos que Dixon tomó como: «Si no lo hago feliz, podría permanecer muerto en el programa».

«Para mí, esa era su forma de mostrar poder sobre nosotros y nuestras carreras», dijo Dixon. «Estaba extremadamente ansioso. Las llamadas y los mensajes de texto eran casi todos los días. Este estado constante de ‘Si no respondo, perderé mi trabajo. Seré despedido o asesinado fuera del programa’. Tomó un gran costo en mi ansiedad y depresión «.

Dixon dejó el programa en septiembre de 2024. Su demanda contra Perry fue presentada en junio. Dixon busca $ 260 millones en daños punitivos de Perry.

«Parte de ese número es mi trabajo perdido: mi ingreso perdido, la pérdida del espectáculo. La otra parte de eso es un elemento disuasorio de cómo detener a un multimillonario que no se impedirá hacer esto», dijo Dixon. «Espero que asumas la responsabilidad de lo que sucedió y espero que esto te haya enseñado a no tratar a tus empleados de esta manera. Nunca uses el sueño de alguien para obligarlos a una relación. Eso no es profesional».

Tanto en la demanda como en la entrevista, Dixon también dice que Perry acordó producir un piloto que escribió, para un programa titulado «Perderlo». Perry supuestamente aún posee los derechos.

Los abogados de Perry han negado las acusaciones de Dixon, caracterizando la demanda como un «shakedown». En una declaración para presionar después de la presentación, el abogado de Perry, Matthew Boyd, escribió: “Este es un individuo que se acercó a Tyler Perry Por lo que ahora parece no ser más que configurar una estafa. Pero Tyler no será sacudido y estamos seguros de que estas afirmaciones fabricadas de acoso fallarán ”.