Tyler Kolek de los Knicks revela un mensaje de tres palabras que impulsa el aumento de banca

El Knicks Estaban detrás de los Cavaliers por 17 puntos con 10:26 restantes en el último cuarto de su partido temprano del día de Navidad el jueves, y sus posibilidades de cerrar las vacaciones con una victoria se redujeron a menos del 3%, según las métricas de ESPN. Fue entonces cuando el nuevo héroe de los Knicks Tyler Kolekel guardia de segundo año de Marquette, se puso en marcha y formó equipo con el candidato a MVP Jalen Brunson para liderar a Nueva York en una remontada salvaje que resultó en una victoria por 126-124.

Fue goleador de banquillo Jordan Clarkson quien comenzó la remontada con una bandeja, pero luego Kolek anotó un triple, y luego anotaría dos triples más más un 2 largo. Kolek anotó 11 puntos y Brunson 10, en un lapso de nueve minutos que vio a los Knicks finalmente tomar ventaja en un Puentes Mikal cubo con 1:29 por jugar.

Sin embargo, justo antes del gol de Bridges, los Cavaliers tuvieron la oportunidad de aumentar su ventaja de un punto cuando David Mitchell Consiguió el balón solo y no se escapó tras una pérdida de balón. Kolek lo atrapó por detrás y bloqueó el disparo en una jugada crítica. Más sobre eso en un momento.

Los Knicks se quedaron atrás temprano, se quedaron atrás nuevamente tarde

Fue un partido difícil para los titulares (los Knicks perdían por 15 después del primer cuarto), pero la segunda unidad siguió recuperando al grupo. Y fue el trío del banquillo formado por Clarkson con 25 puntos, Kolek con 16 puntos y nueve asistencias y el pívot michel robinson con 13 rebotes que llevaron al equipo a la victoria.

Brunson anotó 34 puntos y reforzó el marcador durante la remontada de los Knicks, pero también tuvo problemas con su tiro (10 de 25) y tuvo un -17 en el marcador el jueves. Fue el banco el que entró y cambió las cosas para los Knicks, dos veces, una vez en cada mitad.

El consejo de Tyler Kolek para el banquillo de los Knicks: ‘Cambie el juego’

Kolek dijo que después de una primera mitad difícil, se apoyó en un consejo que recibió de uno de los bases del banco del año pasado, un simple lema de tres palabras. “Miré a Jordan” Kolek dijo“Y dije: ‘Cambia el juego’. Eso es lo que siempre digo. De hecho, Cam Payne me enseñó eso el año pasado. Siempre que entres al juego, debes hacer algo diferente, hacer que el juego fluya de manera diferente”.

El bloqueo a Mitchell ciertamente hizo eso, aunque Kolek y sus compañeros de banco ciertamente cambiaron el juego para los Knicks 21-9 incluso antes de eso.

Kolek le dio una patada a Mitchell después del juego, señalando que si la estrella de los Cavs hubiera hecho la jugada simple en esa situación, no habría conseguido el tiro bloqueado.

“Lo vi corriendo” Kolek dijo. «Honestamente, si hubiera corrido e hecho una bandeja normal, no lo habría alcanzado, pero quería hacer un molino de viento (improperio), disminuyó la velocidad, estaba tratando de hacer algo loco».

La ‘confianza ha aumentado’ de Tyler Kolek

En cambio, Kolek lo bloqueó e incluso habló un poco mal. Sus compañeros de equipo se han dado cuenta de la creciente confianza del escolta de los Knicks.

“La experiencia le ha enseñado bien” Karl-Anthony Towns dicho. «Y creo que una de esas cosas que tienes o no es la confianza. Y creo que con todo el trabajo que ha hecho, su confianza ha crecido en la liga, y no ha disminuido. Y creo que una de las cosas que ves en la liga es que la confianza se está perdiendo. Y la suya está creciendo».