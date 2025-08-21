Tyler, el creador, Childish Gambino para actuar en Camp Flog Gnaw 2025

Tyler, el creador, Gambino infantil y Doechii son solo algunos de los artistas listo para actuar en Camp Flog Gnaw 2025Teniendo lugar del 15 al 16 de noviembre en los terrenos del Dodger del Estadio de Los Ángeles.
El evento, que ahora ingresa a su undécimo año, presentará actuaciones adicionales de A $ AP Rocky, Clipse, Clairo, Glorilla, Ca7riel y Paco Amoroso, Sombr, Thundercat, Malcolm Todd, Geezer (Kevin Abstract y Dominic Fike) y más. Las entradas ya se han agotado para el festival de este año, pero los fanáticos pueden unirse a un oficial lista de espera.
La alineación es particularmente notable para el Gambino de Donald Glover, ya que él pospuesto y luego cancelado El resto de su gira de despedida de América del Norte en octubre de 2024 para «centrarse en mi salud física». Fue promocionado como su gira «final» de Gambino mientras planeaba retirar al apodo.
En 2024, Camp Flog Gnaw celebró su hito de la década con actuaciones de Tyler, Erykah Badu, Playboi Carti, Doechii, Kaytranada y más. El festival comenzó en 2012 y se celebró todos los años, excepto 2020 y 2022 debido a la pandemia covid. En 2016, se expandió a un festival de dos días.
Echa un vistazo a la alineación completa a continuación:
2 Chainz, Larry June y The Alchemist
A $ AP Rocky
Club de Ag
Alemeda
Az Chike
BB Trickz
CA7RIEL y PACO AMOROSO
El chezes
Gambino infantil
Clairo
Acortar
Deb Never
Doechii
Domo Génesis
Don Toliver
Sudadera conde
Vandal de ECCA
Fousheé
Vejestorio
Glorilla
Kilo Kish
La Reezy
Cerebro izquierdo
Luh Tyler
Malcolm Todd
Hombres en los que confío
MICRO
Mike G
Azul marino
París Texas
PartyOf2
Ray Vaughn
Samara antes
Sombrero
T-Paín
Touchdown de Teezo
TEMS
Tronco
Tyler, el creador
Zack zorro
Zelooperz