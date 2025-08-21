Tyler, el creador, Childish Gambino para actuar en Camp Flog Gnaw 2025

Tyler, el creador, Gambino infantil y Doechii son solo algunos de los artistas listo para actuar en Camp Flog Gnaw 2025Teniendo lugar del 15 al 16 de noviembre en los terrenos del Dodger del Estadio de Los Ángeles.

El evento, que ahora ingresa a su undécimo año, presentará actuaciones adicionales de A $ AP Rocky, Clipse, Clairo, Glorilla, Ca7riel y Paco Amoroso, Sombr, Thundercat, Malcolm Todd, Geezer (Kevin Abstract y Dominic Fike) y más. Las entradas ya se han agotado para el festival de este año, pero los fanáticos pueden unirse a un oficial lista de espera.

La alineación es particularmente notable para el Gambino de Donald Glover, ya que él pospuesto y luego cancelado El resto de su gira de despedida de América del Norte en octubre de 2024 para «centrarse en mi salud física». Fue promocionado como su gira «final» de Gambino mientras planeaba retirar al apodo.

En 2024, Camp Flog Gnaw celebró su hito de la década con actuaciones de Tyler, Erykah Badu, Playboi Carti, Doechii, Kaytranada y más. El festival comenzó en 2012 y se celebró todos los años, excepto 2020 y 2022 debido a la pandemia covid. En 2016, se expandió a un festival de dos días.

Echa un vistazo a la alineación completa a continuación:

2 Chainz, Larry June y The Alchemist

A $ AP Rocky

Club de Ag

Alemeda

Az Chike

BB Trickz

CA7RIEL y PACO AMOROSO

El chezes

Gambino infantil

Clairo

Acortar

Deb Never

Doechii

Domo Génesis

Don Toliver

Sudadera conde

Vandal de ECCA

Fousheé

Vejestorio

Glorilla

Kilo Kish

La Reezy

Cerebro izquierdo

Luh Tyler

Malcolm Todd

Hombres en los que confío

MICRO

Mike G

Azul marino

París Texas

PartyOf2

Ray Vaughn

Samara antes

Sombrero

T-Paín

Touchdown de Teezo

TEMS

Tronco

Tyler, el creador

Zack zorro

Zelooperz