Ty Simpson de Alabama establece el récord escolar en 4 TD en la primera mitad

El Alabama Crimson Tide El mariscal de campo titular, Ty Simpson, se recuperó a lo grande durante la primera mitad del enfrentamiento de la Semana 2 del equipo en el estadio Bryant Denny contra la Universidad de Louisiana Monroe Warhawks.

El Junior Gunslinger estableció un récord escolar de la Universidad de Alabama para la mayoría de las finalizaciones consecutivas para comenzar un juego que se conecte en sus 17 intentos de pase en una primera mitad masiva de cuatro touchdown.

Simpson se convirtió en el tercer jugador de FBS en ir 17/17 o mejor un juego desde 1995. Se unió al ex segunda selección general, Zach Wilson de BYU y Garrett Shrader, quien logró la hazaña para Syracuse en 2022 contra un oponente del FCS.

La finalización final de la mitad llegó en un Latón de 29 yardas para transferir el receptor abierto Isaiah Horton en la línea lateral para hacer el marcador 42-0 antes del final de la mitad inicial.

El primer año de arranque también corrió por seis puntos en su único acarreo del juego. Era una zona roja de ocho yardas en una potencia de mariscal de campo diseñada.

The Tide está silenciando a los enemigos en su primer juego en casa de la temporada, liderando por seis touchdowns en el medio tiempo con 30 minutos para jugar.

El mariscal de campo de segundo año, Austin Mack, ya ha recibido un viajelanzando para un touchdown en uno de sus tres intentos de pase. Los fanáticos esperan ver el verdadero estudiante de primer año Keelon Russell en algún momento durante la segunda mitad.

Germie Bernard Sauls en 2 touchdowns

Washington Transfer Germie Bernard está comenzando a parecerse a uno de los mejores receptores anchos del país, ya que limita la primera mitad con una tercera captura de touchdown que luego se llamó para una llamada de interferencia de pase ofensiva.

Si la captura de 42 yardas se contara, su línea de estadísticas después de solo 30 minutos de juego habría leído cuatro atrapadas para 109 yardas y tres touchdowns.

Tal como está, el receptor senior de seis pies y uno tiene tres atrapadas para 67 yardas y un par de puntajes. No es una mala primera mitad para el senior.

La semana pasada en la vergonzosa derrota ante el estado de FloridaBernard fue uno de los pocos puntos brillantes. Avanzó en un equipo alto de ocho pases, acumulando un equipo alto de 146 yardas en la derrota. También se involucró en el juego de carrera.

Mientras que el receptor estrella Ryan Williams enferma una conmoción cerebralParece que este equipo continuará apoyándose en la impresionante transferencia.

El día de Simpson después de la mitad

Después de llevar a su equipo a 42 puntos de primera mitad sin respuesta, el día del mariscal de campo Ty Simpson terminó después del medio tiempo. La entrenadora en jefe Kalen DeBoer no le dio al junior la oportunidad de construir su nuevo récord escolar, eligiendo estar a salvo en lugar de lamentar y mantener su titular saludable.

Austin Mack recibió el visto bueno de la mitad. El estudiante de segundo año de camiseta roja salió al campo solo una vez en su verdadera temporada de primer año el año pasado.

Mack se quedó detrás de muchos de los liniero ofensivo titular y dio el balón a los backs iniciales. Bernard no jugó después de los primeros 30, pero DeBoer eligió dar a muchos jugadores de roles algunas quemaduras de la segunda mitad.