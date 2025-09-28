Ty Simpson de Alabama atrae elogios en victoria contra Georgia

ALabama jugador de ataque Ty Simpson Impresionado contra el No. 5 Georgia el sábado cuando la marea carmesí del puesto 17 salió de Atenas con una victoria 24-21.

Simpson fue 24-38 para 276 yardas, dos touchdowns y sin intercepciones. Jugó un papel importante en el Crimson Tide que ocupó 13-19 en terceros bajos, y Simpson se estableció rápidamente cuando sus dos pases de touchdown llegaron en los primeros 17 minutos del juego para una ventaja de 14-0.

«Se necesita mucho trabajo cuando entras en un entorno como tuvimos hoy», la entrenadora en jefe de Alabama, Kalen DeBoer, dijo a los periodistas después. «No pueden escucharlo, y tienes que asegurarte de que cada palabra sea escuchada. Y el esfuerzo que presentó hoy, la energía que acaba de mostrar en el vestuario, y ha dado todo lo que tiene».

«Pero sí, sabíamos que probablemente teníamos que llegar a la altura, diciéndoles exactamente lo que está sucediendo con esos controles de protección, asegúrese de que todos estén en la misma página», agregó DeBoer. «Un chico sopla una tarea o no escucha algo correctamente, ahora tienes un chico en tu regazo, eres el mariscal de campo».

Ty Simpson sostuvo unidades contra Georgia

El primer pase de touchdown de Simpson llegó a una finalización de 6 yardas a Germie Bernard en el primer cuarto para limitar un viaje de 14 jugadas y 74 yardas en las 6:30. La marea anotó nuevamente cuando Simpson se conectó con Isaiah Horton en un pase de 6 yardas con 14:01 restantes en el segundo cuarto, que completó un viaje de 14 jugadas y 83 yardas.

Georgia luego se subió al tablero por primera vez con el pase de touchdown de 38 yardas del mariscal de campo Stockton a Colbie Young, que redujo la ventaja a 14-7. Simpson no pudo llegar a la marea en el próximo viaje, pero hizo algo de la recuperación de balón suelto de su equipo en el próximo impulso de Bulldogs.

Simpson mantuvo la marea en el rango de goles de campo en un corto viaje, ya que el pateador Conor Talty lo hizo 17-7 en un gol de campo de 24 yardas. Georgia respondió con un viaje de 11 jugadas y 75 yardas, coronado por la carrera de touchdown de 2 yardas del corredor de Chauncey Bowens para cortar la ventaja de la marea a 17-14.

Ty Simpson mostrando progreso a pesar de la segunda mitad relativamente tranquila

Simpson cerró la mitad fuerte cuando lideró un viaje de 8 jugadas y 75 yardas y lo terminó con una carrera de touchdown de 2 yardas. Si bien no lideró ninguna unidad de anotación en la segunda mitad, lideró un viaje de 10 jugadas y 49 yardas en el tercer cuarto donde Talty perdió un gol de campo.

«Creo que ha seguido haciendo un muy buen trabajo al mantener los ojos en el campo, confiando cada vez más en su línea ofensiva en la protección del camino», dijo DeBoer sobre Simpson. «Y luego los muchachos se están metiendo en los puntos correctos en el momento correcto. Las repeticiones que están sucediendo en la práctica, solo el porcentaje de finalización y la ejecución en la práctica».

«Puedes verlo, continúan construyendo. Y así, lo está rasgando, cortándolo», agregó DeBoer. «Y estoy orgulloso de él porque está jugando con algo de energía y algo de emoción. Él está dando algunas charlas con el equipo que es bastante apasionado. Y está todo dentro, eso es seguro».

Simpson ha completado el 69.3% de sus pases esta temporada para 1,138 yardas y 11 touchdowns, en comparación con las intercepciones.