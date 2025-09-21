‘Twilight of the Warriors’ Director Backs ‘Wake Me Up’ en Busan

«Despiértame cuando termine el duelo«, La característica de segundo año del director de Hong Kong, nacido en Malasia, Lau Kok Rui, se presentará en Busan’s Mercado de proyectos asiáticos con soporte de producción de peso pesado.

La película es producida por Wong Kew Soon, Stefano Centini, Lai Weijie, Bianca Balbuena-Liew, Bradley Liew y el cineasta de Hong Kong Soi Change, directora de «»Crepúsculo de los guerreros: amurallado en«Que se estrenó de la competencia en Cannes 2024 y se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla de Hong Kong.

La estructura multinacional, que abarca Malasia, Hong Kong, Italia y Taiwán, subraya la ambición detrás del último trabajo de Lau. El drama se centra en el ritual de luto de tres años arraigado en la tradición china, que todavía se practica en Malasia pero cada vez más raro en otros lugares.

Lau dice que la película está inspirada tanto por la memoria cultural como por la experiencia personal. «Como malasio que ha pasado años viviendo en el extranjero, mis regresos a casa están casi vinculados a las celebraciones o de luto, y los rituales de luto se han convertido en una presencia recurrente en mi vida», dice. «La ceremonia de luto de tres años está profundamente arraigada en la cultura tradicional china, pero es cada vez más raro presenciar fuera de Malasia hoy. Lo que me fascinó sobre este ritual es su posición temporal única: dos o tres años después de la muerte, cuando el dolor inmediato ha disminuido, pero el impacto de la pérdida continúa atravesando la dinámica familiar».

La historia sigue a Yan, cuyo prometido colgó murió antes de su boda y antes del nacimiento de su hijo, Thomas. Tres años después, Yan regresa con Thomas de dos años a la ciudad natal de Hung para el ritual que marca el final del duelo. Se le prohíbe unirse a la ceremonia de Choo, la madre de Hung, quien insiste en que solo un cónyuge casado puede participar. Yan lucha con su exclusión, y finalmente declara que está comprometida con otra persona. Pero en la ceremonia climática, Yan aparece con el atuendo de luto, insistiendo en unirse al ritual como la esposa de Hung. Para Yan, el acto no se trata de la aceptación de Choo, sino de participar en el viaje final de Hung en este mundo.

Para Lau, quien ganó el Premio Golden Horse al Mejor Nuevo Director con su debut «The Sunny Side of the Street», el proyecto también es un regreso a casa personal. «Salí de casa a los 18 años para estudiar y trabajar en Hong Kong, por lo que toda mi educación cinematográfica y mi experiencia creativa se construyeron allí. Después de completar mi primera característica en Hong Kong, tomé la decisión deliberada de regresar a Malasia para mi segunda película», dice. «Quiero traer las perspectivas y la energía colaborativa que presencié en Hong Kong de regreso a Malasia, mientras que al mismo tiempo presenta la comunidad cinematográfica de Hong Kong sobre el increíble talento e historias que emergen aquí».

El productor Wong Kew pronto dice que se sintió atraído por el enfoque íntimo del guión. «La película del director Lau explora una narrativa familiar llena de tensión y lucha, que se alinea estrechamente con mis intereses creativos y antecedentes profesionales», señala. «A través de mi experiencia en la captura de observaciones matizadas de la naturaleza humana en los documentales, espero aportar autenticidad y profundidad emocional a la narración de historias, complementando la visión artística del director Lau».

Centini, cuyos créditos abarcan Asia y Europa, agrega que la estructura de coproducción es parte integral de los objetivos de la película. La característica de debut de Kok Rui ‘The Sunny Side of the Street’ se estrenó en el Festival de Cine Asiático de Nueva York y los Premios Swiped Awards en The Golden Horse en Taiwán y los Premios de Cine de Hong Kong. Para su segundo lugar, para su segundo lugar, queremos acompañar el director desde el principio y desarrollar un proyecto que a través de la participación de los talentos internacionales tiene la ambición de apuntar para un lanzamiento sólido tanto dentro como afuera, «, dice.

El casting jugará un papel importante en el financiamiento y el posicionamiento. «Para ‘Wake Me Up cuando termina el duelo’, estamos buscando recrear el mismo patrón con un elenco fuerte que puede funcionar tanto localmente en Asia como internacionalmente, combinándolo con talentos detrás de la pantalla que pueden elevar la calidad cinematográfica para interactuar con audiencias internacionales», dice Centini.

En APM, los productores buscan fondos, agentes de ventas, distribuidores y colaboradores internacionales. «Estamos buscando socios que puedan comprender nuestra forma de cine y estén interesados ​​en crear una experiencia fílmica única al armar el elenco y la tripulación adecuados», agrega Centini.