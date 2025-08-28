Twilight Movies Releing en los cines para el vigésimo aniversario

El «CrepúsculoLas películas regresan a los cines este otoño en honor al vigésimo aniversario del exitoso libro original de la autora Stephenie Meyer.

Lionsgate y Fathom Entertainment se están asociando para volver a lanzar todas las películas de «Crepúsculo» en los cines de todo el país este otoño del 29 de octubre al 2 de noviembre, además de otras festividades de aniversario. El original «Crepúsculo» llegará a los cines el miércoles 29 de octubre; «Luna nueva» el jueves 30 de octubre; «Eclipse» el viernes 31 de octubre; «Breaking Dawn – Parte 1» el sábado 1 de noviembre; y «Breaking Dawn – Parte 2» el domingo 2 de noviembre.

El editor Little, Brown Books for Young Readers publicará tres ediciones especiales de «Twilight», una edición de coleccionista Deluxe de tapa dura, una versión en rústica del vigésimo aniversario y una colección de tapa dura de lujo de toda la saga, el 30 de septiembre. El canal de YouTube «Twilight Saza» también se ha enfrentado a compartir clips especiales y contenido de bonos para los fanáticos.

Habrá un festival «Forever Twilight in Forks» del 11 de septiembre en Forks, Washington, con Meyers como el invitado honrado. El festival tendrá paneles, fiestas temáticas, proyecciones de películas y más. Los visitantes pueden explorar las playas, la selva tropical y los lugares icónicos de los libros mientras asisten. También habrá una gira estadounidense de «Twilight in Concert» del 12 de septiembre al 30 de noviembre, con la partitura de la película sincronizada con la película original presentada en su totalidad. Finalmente, los fanáticos pueden comprar nuevas mercancías este otoño de Lionsgate y otros minoristas, además de Warner Music Group está relanzando las bandas sonoras «Twilight», «New Moon» y «Eclipse» el 31 de octubre.

Desde que se estrenaron las películas, la «Twilight Saga» ha recaudado más de $ 3.3 mil millones en todo el mundo y ha provocado estrellas de Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner. El año pasado, se reveló que Netflix lanzará una versión animada de «Midnight Sun», una reiniciación de «Crepúsculo» desde el punto de vista de Edward Cullen (Pattinson).