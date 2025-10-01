Twilight EDITION EDICIONES ESPECIALES EDICIONES DEL LIBRO DE ENTRADOS: Comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

«Crepúsculo«Celebra su próximo vigésimo aniversario (¡Don’t Panic!) Con tres ediciones coleccionables de la serie más vendida de Stephanie Meyers. Las copias de edición especial lanzadas oficialmente el martes y están disponibles para ordenar en Amazon. Pero actúan rápido, porque ya son los más vendidos No. 1 y seguramente se venden rápidamente.

Los tres lanzamientos coleccionables incluyen el «Twilight: Deluxe Collector’s Edition» que presenta un diseño de inspiración vintage con una caja de deslizamiento estampada con papel de aluminio, un marcador de cinta y un diseño nuevo de cobertura; el bolsillo «Crepúsculo: edición del 20 aniversario» Debuta una nueva portada y un libro negro y rojo Edge; y, por último, el más completo del grupo, el «Colección de tapa dura de Twilight Saga Deluxe» Un conjunto de caja que incluye los tres libros en la serie «Twilight» «Twilight», «Luna nueva», «Eclipse» y «Breaking Dawn», además de la adición más reciente de Meyers, «Midnight Sun», un recuento del primer libro desde la perspectiva de Edward Cullen en lugar de Bella Swan.

El vigésimo aniversario sigue las noticias de un Serie animada basada en «Midnight Sun» Eso ha recibido un pedido directo a la serie en Netflix. Originalmente había cuatro novelas en la inmensamente popular serie «Crepúsculo»: «Twilight», «New Moon», «Eclipse» y «Breaking Dawn», publicado entre 2005 y 2008. Meyers también lanzó el libro «Life and Death: Twilight Reimagined» en 2015, que género se presentó a los dos personajes principales, Bella y Edward. Meyers luego lanzó «Midnight Sun» en 2020.

La franquicia cinematográfica, conocida colectivamente como «The Twilight Saga», estaba compuesta por cinco películas y se estrenó entre 2008 y 2012. Las cinco películas recaudaron más de $ 3 mil millones en la taquilla global en total y se hicieron estrellas de los principales miembros del reparto como Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner.

Compre a través de los tres lanzamientos de libros de edición especial a continuación, y consulte este nuevo LEGO Set de la casa Cullen y Copias Blu-ray de la serie de películas aquí.

Twilight: Deluxe Collector’s Edition

Crepúsculo: edición del 20 aniversario