TVline adquirida por Static Media

Brush Media Corp. ha vendido Línea de televisiónLa plataforma de noticias digitales de 15 años se centró en noticias de televisión, entrevistas y reseñas, a la compañía de medios digitales Medios estáticos.

No se están divulgando términos financieros del acuerdo. PMC, que es la empresa matriz de Variedadlanzado TVLine en enero de 2011. Kimberly Roots permanecerá con TVLine como editor en jefe después de la transacción, al igual que el personal restante. Matt Webb Mitovich, un veterano de TVLine que había sido coeic con raíces, renunciará. Mitovich había estado con el sitio desde su inicio.

El sitio fue fundado por Michael Ausiello, anteriormente columnista de Entertainment Weekly y escritor senior de TV Guide. Desde su inicio, TVLine se ha comprometido a ofrecer «un enfoque singular e inquebrantable: ofrecer una transmisión concentrada de noticias de televisión, avances originales y resúmenes/reseñas perspicaces». Roots se unió a TVLine en 2012 y subió a través de las filas como gerente, escritor y editor. Fue mejorada al Post EIC en abril de 2024.

PMC, que es la empresa matriz de Variedad, A principios de este año, también vendió BGR (también conocido como Boy Genius Report), una publicación de tecnología y ciencia que había adquirido en 2010, a Static Media. PMC declinó hacer comentarios.

Raíces kimberly

Samantha en Zaki / @samanthaakaki

Static Media, con sede en Indianápolis, posee y opera más de dos docenas de marcas, incluidas Slashfilm, la lista, la mesa de degustación, el Digest House, MoneyDigest y Chowhound. Cerró un acuerdo para comprar la marca de automóviles Jalopnik de G/O Media a principios de 2025. La compañía dice que tiene una audiencia agregada de más de 220 millones de visitantes únicos mensuales.

En abril de 2023, Novacap, una empresa canadiense de capital privado, anunciado Una gran inversión en medios estáticos, que describió como una adquisición del Fondo TMT VI de Novacap. Los inversores anteriores en medios estáticos incluyeron el multimillonario Mark Cuban. Static Media fue cofundado en 2012 por el CEO Reggie Renner y el director de tecnología Mike Langin.

Además de VariedadLa cartera de marcas de PMC incluye Rolling Stone, Billboard, Dick Clark Productions, WWD, Deadline, The Hollywood Reporter, She Media, Robb Report, Sportico, ArtNews, Fairchild Media, Vibe, Indiewire, Artforum, Gold Derby y Luminate.