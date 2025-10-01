TVK pospone las manifestaciones de Vijay temporalmente después de la tragedia de Karur Stampede







Publicar el Karur Stampedde En su rally que dejó a 41 personas muertas, los eventos similares del actor y jefe del partido Vijay planeados en las próximas dos semanas se «posponen temporalmente», dijo el miércoles su partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK).

Vijay se ha embarcado en una iniciativa «Meet the People» los sábados y ha recorrido Tiruchirappalli, Namakkal y Karur hasta ahora. La estampida durante su evento público del 27 de septiembre en Karur mató a 41 personas y quedó más de 60 heridos.

En una actualización de las redes sociales, el mango oficial de la fiesta señaló el Tragedia de Karur y dijo: «Estamos angustiados y lamentamos la pérdida de 41 de nuestros hermanos».

«En esta situación, nuestro líder (Vijay) las próximas dos semanas ‘se encuentran con los programas de la gente se están posponiendo temporalmente. Los detalles revisados ​​de estos se anunciarán más adelante», dijo.

