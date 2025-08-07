TV Hotel TV en Bali, los caucásicos estadounidenses exigieron 7 meses

Badung, Viva – Oficina del Fiscal de Distrito de Badung, Bali demanda acusado Reza Masomi (43), un ciudadano estadounidense fue encarcelado durante siete meses en el caso robo Televisión perteneciente a una posada en Kuta, Bali.

Leer también: ¡Reveló! Regente del este de Kolaka que fue anotado por el KPT OTT



El fiscal del fiscal del fiscal de distrito de Badung, Dian Saraswati, en sus demandas leída ante el panel de jueces del Tribunal de Distrito de Denpasar, Bali, declaró que el acusado Reza Masomi estaba demostrado legal y de manera convincente cometiendo un acto criminal de robo violado 362 del Código del Código del Código (KUHP) del soltero como en la feria soltera.

«Mejoró el crimen contra el acusado Reza Masomi con una sentencia de prisión de 7 (siete) meses reducido por el período de arresto y el período de detención del acusado, con la orden del acusado de ser detenido», dijo el fiscal.

Leer también: Examinado por el caso de corrupción de Google Cloud, Nadiem Makarim llegó al KPK





Casos legales juzgados en la corte (ilustración fotográfica). Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

El fiscal también pidió pruebas en forma de una pieza. TELEVISOR La marca Changhong Black y su control remoto fueron devueltos a testigos de que hice a Aron Suardana.

Leer también: Comprar petróleo ruso, India tiene una tasa adicional del 25 por ciento de Trump



En la acusación del fiscal explicó al principio que el acusado Reza se quedó en la habitación 210 Suardana Inn Hotel propiedad de testigo que hice a Aron Suardana desde el 9 de mayo de 2025 hasta el 14 de mayo de 2025.

Cuando el acusado Reza Masomi salía o salía del hotel Suardana Inn el miércoles 14 de mayo de 2025 a las 11.00 Wita, el acusado Reza Masomi tomó una marca de 32 inc tv de la marca Black Changhong propiedad de testigos instalados en las paredes del Hotel 210 Suardana Inn.

«El acusado tomó una marca de televisión de 32 Inc Changhong al levantar y eliminar la televisión montada en la pared usando su mano, luego el acusado puso el TV Changhong 32 Inc en la bolsa de equipaje», dijo el fiscal.

Después de tomar el 32 Inc TV, el acusado Reza Masomi salió del Hotel Suardana Inn y luego se quedó en Cempaka 2 alojamiento Jalan Poppies, Kelurahan Kuta, distrito de Kuta, Regencia Badung en la habitación número 10.

Por sus acciones, el testigo hizo a Aron Suardana cuando el dueño de la posada sufrió una pérdida material de Rp3 millones. El testigo también informó el incidente a la policía.

El 19 de mayo de 2025, Reza Masomi fue arrestada por la policía.

En respuesta a las demandas del fiscal, el acusado Reza Masomi solicitó alivio del panel de jueces para liberarlo de estas demandas.

Frente al panel de jueces, el acusado afirmó estar equivocado. Solicitó que el panel de jueces pudiera perdonar para poder regresar a su país.

La sesión de seguimiento tendrá lugar en dos semanas con la agenda de decisión. (Hormiga)