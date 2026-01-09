TV Academy revela cambios en las reglas de los Emmy para 2026, incluido el nombre de la película para televisión

El Academia de Televisión reveló algunos de sus próximos cambios en las reglas de los Emmy el viernes, incluido un nuevo nombre para la categoría de películas para televisión, que ahora se conocerá como “película excepcional”. Además, la organización reveló pautas de IA, en las que «se reserva el derecho de preguntar sobre el uso de IA en las presentaciones. El núcleo de nuestro reconocimiento sigue centrado en la narración humana, independientemente de las herramientas utilizadas para darle vida». E incluyó cambios en las categorías de formato corto, mezcla de sonido y música y también amplió la elegibilidad en las categorías de casting, vestuario e iluminación, cámara y artes técnicas.

La organización dijo que publicará su libro de Reglas y Procedimientos de 2026 la semana del 19 de enero. Estos son algunos de los cambios de reglas para el 78.° premios emmy:

Categoría de película para televisión: “El nombre de la categoría Película para televisión excepcional se ha cambiado a Película excepcional para reflejar con mayor precisión el panorama en evolución del contenido cinematográfico creado para transmisión o transmisión por secuencias”.

Categorías de programas de formato corto: «Las categorías de Mejor Serie de No Ficción o Realidad de formato corto y Mejor Serie de Comedia, Drama o Variedad de formato corto serán categorías de seguimiento. Cada categoría reconocerá dos géneros: series originales y series basadas en/derivadas de otra programación. El número de nominados será proporcional al número de presentaciones en cada género con al menos una nominación para cada género».

División de categoría de mezcla de sonido: “La mezcla de sonido excepcional para un programa de realidad o de no ficción se ha dividido en dos categorías: Mezcla de sonido excepcional para un programa de no ficción y Mezcla de sonido excepcional para un programa de realidad”.

Música: «Composición musical excepcional para un programa documental/de no ficción o de realidad (partitura dramática original): ahora permitirá la elegibilidad para programas de realidad que contengan una partitura dramática original. Música del tema del título principal excepcional: elegibilidad ampliada para incluir temas principales. Son elegibles tanto un tema de título principal (que aparece al comienzo del programa) como un tema de título principal (que aparece después del acto final, antes de los créditos finales/rastreo). «

Títulos elegibles para el Emmy: “Los siguientes grupos de pares han ampliado la elegibilidad de títulos profesionales.

«Casting: Director asociado de casting se ha agregado como título elegible para las categorías de series con guión (comedia, drama y series limitadas o de antología). Los participantes del Director asociado de casting deben haber tenido un impacto creativo significativo. Toda elegibilidad está sujeta a una revisión final y definitiva por parte del Comité Ejecutivo del Grupo de pares de directores de casting para determinar las principales contribuciones creativas.

“Disfraces: Cliente clave se ha agregado como título elegible.

“Iluminación, Cámara y Artes Técnicas: Director de Fotografía se ha agregado como título elegible en las categorías de Dirección Técnica y Trabajo de Cámara, si se cumplen las siguientes condiciones.

«No son elegibles en ninguna otra categoría del concurso. No están presentando una petición para ser incluidos en las categorías Dirección de Iluminación/Diseño de Iluminación. El Director Técnico ha sido notificado y aprueba su inclusión. Nota: Si no hay un Director Técnico elegible, el Director será responsable de aprobar el DP.

«Programación de telerrealidad: Productor en línea se ha agregado como título elegible en todas las categorías de programación de telerrealidad».

Declaración de AI: «Se ha agregado la siguiente declaración a las Reglas y Procedimientos: La Academia de Televisión se reserva el derecho de preguntar sobre el uso de IA en las presentaciones. El núcleo de nuestro reconocimiento sigue centrado en la narración humana, independientemente de las herramientas utilizadas para darle vida».

Los cambios en las reglas de 2026 anunciados anteriormente incluyen:

Premio Legacy: “La Academia de Televisión anunció la creación del Premio Legacy, que reconoce un programa de televisión que ha tenido un impacto profundo y duradero en las audiencias y ha sostenido su relevancia para la sociedad, la cultura y la industria”.

Casting: “Para optimizar la cantidad de títulos de casting de reality que son elegibles para la consideración del Emmy, los siguientes títulos serán elegibles a partir de la competencia Emmy 2026:

fundición por

Ejecutivo a cargo del casting

Director supervisor de casting

Productor supervisor de casting

Directora sénior de casting

Directora de casting

Productor sénior de casting

Productor de casting

Casting de celebridades por

Música – Tema del título principal:

Un tema de título principal debe aparecer en el 50% o más de los episodios elegibles enviados para

la competencia Emmy 2026. El tema del título principal se ha definido además como un

huella digital musical y tarjeta de visita identificable y única para un espectáculo,

atrayendo así a la audiencia estableciendo el tono del espectáculo y lo que está por venir.

La lista completa de nuevas reglas para la 78ª edición de los Emmy está vinculada AQUÍ.