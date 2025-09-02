TV Academy anuncia ganadores del Emmy de ingeniería, ciencia y tecnología

BBC Research & Development se encuentra entre los ganadores revelados el martes como el Academia de televisión anunciaron los destinatarios de los Premios Emmy de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de 2025. Los Kudocs, que van a un individuo, empresa u organización para desarrollos en tecnología de transmisión, se llevará a cabo el martes 14 de octubre en el Centro de Medios de Saban de la Academia de Televisión.

«Detrás de cada momento inolvidable en la pantalla hay un avance en ciencia, tecnología o ingeniería», dijo el presidente de la Academia de TV, Cris Abrego, en un comunicado. «Estas innovaciones innovadoras transforman la forma en que se crean, comparten y experimentan las historias. Celebramos a estos ganadores del Emmy por cambiar para siempre cómo experimentamos el magnífico poder de la televisión».

BBC Research & Development recibirá el Premio de Logro Corporativo Philo T. Farnsworth, que «honra a una agencia, empresa o institución cuyas contribuciones a lo largo del tiempo han afectado significativamente la tecnología y la ingeniería televisiva», mientras que Mark Schubin recibirá el Premio de Logro Lifetime de Charles F. Jenkins, que «honra a un individuo vivo cuya contribución en curso ha afectado significativamente el estado de la televisión y la tecnología de televisión y la ingeniería». «..».. «.». «.

«Los Premios Emmy de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de este año reconocen la amplia gama de tecnologías utilizadas en nuestra industria para ayudar al proceso de narración de historias», dijo Barry Zegel, copresidente del Comité de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. «Los ganadores del premio representan un notable grupo de tecnologías de vanguardia que tienen una producción de televisión avanzada, seguridad y arte de formas insondables cuando comenzó nuestra industria. Además, estamos reconociendo a los innovadores responsables de las notables herramientas de producción y establecer estándares que han revolucionado la producción y distribución de transmisión».

La copresidenta Wendy Aylsworth rindió homenaje a Schubin y BBC Research & Development: «Ambos son increíblemente merecedores de estos prestigiosos premios Legacy», dijo.

Aquí están los honores que se presentarán en el 2025 Engineering, Science and Technology Emmys:

Premio de logro de por vida Charles F. Jenkins

Destinatario: Mark Schubin

“Mark Schubin (con un título en ingeniería química del Instituto de Tecnología Stevens) ha estado en televisión desde 1967, trabajando en todos los aspectos, incluidos el diseño, la fabricación, la iluminación, el sonido, la cámara, la edición y la distribución. Sus diversos proyectos han abarcado el mundo en los siete continentes, incluidas las antárcticas, desde las operaciones hasta las olímpicas. Ayudó a desarrollar la transmisión de la transmisión de la ópera de los Metropolitan (las metas). ha continuado apoyando este proyecto durante muchos años desde su inicio.

«Schubin ha sido el presidente del programa del HPA Tech Retreat desde 1998, habla con frecuencia en eventos y seminarios sobre una amplia gama de temas técnicos y sobre la historia de la televisión, y ha sido miembro de la Academia Nacional de Artes de Televisión y Ciencias de las Ciencias del Comité de Premios durante más de 30 años. Las vidas de Schubin de los logros de los logros de la televisión en la industria de la televisión están anotados más allá de este archivo por sus archivos, numerosos publicaciones, patentes y regalos.

Premio a logro corporativo Philo T. Farnsworth

Destinatario: BBC Research & Development

«Desde su fundación en 1930, el equipo ha liderado el camino en los avances que se convirtieron en esenciales cotidianos: como FM Radio, Stereo Sound y el sistema de datos de radio que envía títulos de canciones y actualizaciones de tráfico a las radios de automóviles. Durante las décadas, han sido centrales para avances importantes en la televisión, tocando una televisión de alta definición, Televisión de alta definición (Televisión HDTV), Televisión de alta definición (Televisión de alta definición (Televisión de alta definición (Televisión de alta definición (Televisión de alta definición (UHD Hybrid Log-Gamma (HLG) Para el transporte de información de alto rango dinámico (HDR) y redes 5G. Autenticidad, BBC Research & Development también está ayudando a crear estándares que permitan a los creadores de medios comprender una mejor colaboración humana/IA y la capacidad de derechos de autor de los medios generados por IA «.

Premios Emmy de Ingeniería, Ciencia y Tecnología Emmy

«Presentado a una persona, empresa u organización para desarrollos en ingeniería, ciencia y tecnología que son una mejora tan extensa en los métodos existentes o tan innovadores de naturaleza que afectan materialmente la producción, la grabación, la transmisión o la recepción de la televisión y, por lo tanto, han elevado el proceso de narración de historias».

Destinatarios: George Dochev y Peter Thompson para el desarrollo de Lucidlink

«Lucidlink es una plataforma de colaboración de almacenamiento nativo de nube que transmite datos a pedido, permitiendo que los equipos creativos accedan y editen los mismos archivos instantáneamente desde cualquier lugar, sin sincronizar, descargar, VPN o complejos».

Destinatario: Ian Sampson para el desarrollo de Hush Pro

«Hush Pro es un complemento de audio con IA que aísla el diálogo del ruido ambiental, los sonidos transitorios y las reflexiones de la habitación. Permite a los editores y los mezcladores de reducción de la reducción de audio con notable eficiencia, artefactos mínimos y calidad excepcional».

Destinatarios: Fraunhofer IIS e Intopix para el desarrollo de JPEG XS

«JPEG XS es ​​un formato de compresión de imágenes de última generación que transmite imágenes de alta calidad con una latencia mínima y un consumo de baja recursos, con una calidad de imagen prácticamente sin pérdidas. JPEG XS es, por lo tanto, ideal para aplicaciones de video y transmisión profesionales en vivo donde el ancho de banda presenta los desafíos para ofrecer la calidad más alta».

Destinatarios: Sociedad de Ingenieros de Películas y Televisión [SMPTE]Unión de transmisión europea [EBU] y foro de servicios de video [VSF] Para el desarrollo del conjunto de estándares ST 2110

«ST 2110 es un conjunto de estándares para transmitir redes de videos, audio y datos no comprimidos a través del protocolo digital de Internet (IP) en entornos de medios profesionales. Surgió como un reemplazo para la infraestructura tradicional de la interfaz digital serial (SDI), ofreciendo una mayor flexibilidad y escalabilidad».

Destinatarios: Mark T. Noel, Jesse Noel, Casey D. Noel y JD Schwalm para el desarrollo de la serie NACMO de bases de movimiento

«La serie NACMO de bases de movimiento es la primera de su tipo, desarrollada como una base de movimiento móvil construida específicamente para la producción de televisión y cine. Estas máquinas proporcionan un enfoque seguro y simplificado para dar seis ejes de movimiento (siete con el rotador opcional) a cualquier accesorio o pieza estática, ya sea un bote, helicóptero o automóvil».

Recipiente: Jayson Dumenigo para el desarrollo del juego de Action Factory con hidrogeles de fuego

«El juego de Action Factory con los hidrogeles de incendios son polímeros innovadores y de alto rendimiento diseñados para proporcionar una protección inigualable contra el calor extremo durante el rendimiento de las acrobacias de incendios. Diseñados para la durabilidad y la aplicación con 74-76 grados F; no está helado, estos geles mantienen una estabilidad excepcional excepcional.

Destinatarios: Rob Drewett y Andy Nancollis para el desarrollo del sistema Agito Dolly

«Agito es un sistema de dolly robótico modular versátil y compacto diseñado para mantener las cámaras estables y en movimiento para la producción de películas y televisión. A menudo se comparó con una ‘navaja suiza’ para el movimiento de la cámara, pliega el trabajo de múltiples plataformas tradicionales en una sola plataforma reconfigurable».

Destinatarios: Andy Carluccio, Jonathan Kokotajlo, Eyal Hadida y Brendan Ittelson para el desarrollo de Zoom para la transmisión

“Zoom for Broadcast is a media integration platform that turns Zoom Meetings into broadcast-ready feeds, extracting individual high-quality video and audio from remote participants and routing them into professional live productions as though they were in-studio. It gives producers deep control over each guest’s AV settings, uses Zoom’s global cloud infrastructure to deliver low-latency, reliable streams without costly equipment or complex setups, and elegantly scales from one guest to hundreds en una experiencia de reunión familiar «.

Destinatarios: Boris Yamnitsky, Jason Clement, Mike Escola y Peter McAuley para el desarrollo de Boris FX Continuum

«Boris FX Continuum se erige como una de las colecciones de complementos más duraderas en la historia de la postproducción, en las que se basa durante décadas por editores, diseñadores de gráficos de movimiento y artistas de VFX. Sus herramientas han dado forma al aspecto de la televisión de transmisión, convirtiéndose en un estándar definitorio para efectos, transiciones y restauración de imágenes».