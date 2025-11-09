Tus funciones de WhatsApp están siendo intervenidas, ¡no lo ignores!

Jacarta – Solicitud WhatsApp es ahora una parte importante de la vida cotidiana. Casi todo el mundo lo utiliza para comunicarse con familiares, compañeros de trabajo o realizar transacciones comerciales.

Sin embargo, la popularidad de WhatsApp también lo convierte en un blanco fácil para los delincuentes digitales que buscan robar datos personales, interceptar conversaciones o tomar el control. cuenta sin permiso.

Las escuchas en WhatsApp pueden ocurrir de varias maneras, desde el uso de aplicaciones maliciosas de terceros hasta intentos de inicio de sesión utilizando códigos de verificación falsos. Si no lo saben, los perpetradores pueden acceder a mensajes privados, fotografías y otros datos confidenciales.

Por eso es importante que conozcas las señales de WhatsApp aprovechado y cómo afrontarlo rápidamente antes de que las pérdidas aumenten.

Los siguientes son signos comunes WhatsApp tiene errores junto con los pasos recomendados, como se cita en TechCrunchLunes 10 de noviembre de 2025.

1. Reciba el código de verificación sin solicitud

Si de repente recibe un SMS que contiene un código de verificación de WhatsApp aunque no esté iniciando sesión ni cambiando de dispositivo, es una fuerte señal de que alguien está intentando acceder a su cuenta. Nunca entregues el código a nadie, incluso si el remitente dice ser de un partido oficial. Según el Centro de ayuda de WhatsApp, este es el primer indicio de un intento de piratería de cuenta.

2. Aparece el mensaje «Su número está registrado en otro dispositivo»

Cuando WhatsApp muestra una notificación como «Su número de teléfono se registró en WhatsApp en un dispositivo nuevo», significa que se ha accedido a su cuenta desde otro dispositivo. Si esto sucede sin su conocimiento, vuelva a verificar inmediatamente y active la función de verificación en dos pasos para que no se haga un mal uso de su cuenta.

3. Hay dispositivos extraños en la función Dispositivos vinculados

También se puede tocar a través de WhatsApp Web o la aplicación de escritorio. Puede verificar esto abriendo Configuración → Dispositivos vinculados. Si hay un dispositivo extraño que no reconoce, presione inmediatamente «Cerrar sesión en todos los dispositivos». Según la guía oficial de WhatsApp, esta es una forma eficaz de cortar el acceso a personas irresponsables.

4. Actividad extraña en la cuenta de WhatsApp

Si se envía un mensaje desde su cuenta que usted nunca envió, o su amigo recibe un mensaje sospechoso de su número, es probable que su cuenta haya sido comprometida. TechCrunch informa que algunos perpetradores utilizan software «stalkerware» para monitorear la actividad del usuario sin permiso. También ten en cuenta si el historial de chat desaparece repentinamente o si se han leído mensajes sin que hayas abierto la aplicación.