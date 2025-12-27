Turquía detiene a 115 sospechosos de ISIS por presuntos planes de ataque durante las fiestas







Las fuerzas de seguridad turcas han detenido a 115 presuntos miembros del grupo terrorista EIIL durante operaciones a nivel nacional vinculadas a posibles ataques planeados en torno a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, informó CNN.

Según un comunicado emitido el jueves por la Fiscalía de Estambul, se emitieron órdenes de arresto contra 137 sospechosos después de que los investigadores descubrieran que agentes del ISIS se estaban preparando para llevar a cabo ataques en Turquía durante el período de vacaciones de fin de año.

Los fiscales dijeron que los aportes de inteligencia sugerían que el grupo tenía como objetivo el país durante los próximos eventos festivos, con especial atención a personas no musulmanas. Las autoridades también dijeron que los sospechosos estaban en contacto con zonas de conflicto como parte de sus actividades vinculadas a la organización terrorista, informó CNN.

«Se encontró información de que la organización terrorista armada ISIS estaba planeando llevar a cabo acciones dirigidas a nuestro país, especialmente a personas no musulmanas, dentro del alcance de la próxima Navidad y eventos de Año Nuevo», dice el comunicado.

La policía llevó a cabo redadas coordinadas en 124 lugares en diferentes partes de Turquía. Durante las operaciones, los equipos de seguridad se incautaron de pistolas, municiones y documentos que se cree que están relacionados con las actividades del grupo. Continúan los esfuerzos para localizar y arrestar a los 22 sospechosos restantes nombrados en las órdenes.

Turquía suele intensificar las medidas antiterroristas hacia finales de año, especialmente después del mortal ataque del ISIS en la discoteca Reina de Estambul durante las celebraciones del Año Nuevo en 2017, en el que murieron decenas de personas.

Ataques mortales con apuñalamientos y disparos se están produciendo en todo el mundo a medida que Año Nuevo se acerca. A principios de este mes, al menos 15 personas murieron en un terrible tiroteo en la playa Bondi de Australia después de que un dúo de padre e hijo abriera fuego contra personas inocentes que celebraban Hanukkah.

