Turning Point USA organiza espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en protesta por Bad Bunny

Porque incluso la música se ha convertido en deportes de equipo, Punto de inflexión EE.UU. ha anunciado que organizará su propio espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en protesta por el titular oficial de la NFL, mal conejito.

La organización de derecha, fundada por el fallecido Charlie Kirk, publicó sobre su “All American Halftime Show” en las redes sociales y escribió: “Artistas y detalles del evento próximamente”. La publicación enlaza con una encuesta que permite a las personas seleccionar qué géneros musicales les gustaría que aparecieran en el gran juego, incluidos “Anything in English”, “Americana” y “Worship”. (También enumera «Hip Hop», a pesar de que Kirk una vez abogó por que la gente «dejara de escuchar música rap y esas cosas degeneradas del hip-hop»).

No está claro cómo y dónde se transmitirá la contraprogramación de Turning Point, pero los espectadores tendrían que apagar la transmisión del Super Bowl y cambiar al «All American Halftime Show», que celebrará «la fe, la familia y la libertad», según el sitio web.

El anuncio de que Bad Bunny, una de las estrellas musicales más famosas del mundo, actuará en el Super Bowl de 2026 provocó una reacción inmediata de la derecha. Los funcionarios del gobierno comenzaron a opinar sobre el catálogo de música en español del artista puertorriqueño y sus recientes comentarios sobre saltarse los Estados Unidos en su última gira debido al temor de que sus fans se encontraran con agentes de ICE.

Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, dijo que los agentes de inmigración serían “por todas partes” el Super Bowl porque, en su opinión, las únicas personas que deberían asistir al juego son «estadounidenses respetuosos de la ley que aman este país». El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que reservar a Bad Bunny era “una decisión terrible” sugiriendo que Lee Greenwood atraería una “audiencia más amplia”, a pesar de que el ícono country de la década de 1980 contaba con menos de 500.000 oyentes de Spotify en comparación con los 80 millones de Bad Bunny. Incluso Donald Trump llamó a la selección de Bad Bunny “absolutamente ridículo” a pesar de admitir que «nunca he oído hablar de él». Los presentadores de “The Charlie Kirk Show” también criticaron a Bad Bunny en un episodio reciente del programa de entrevistas conservador, que continuó después de la muerte de Kirk. (Después de que fue asesinado en septiembre mientras debatía con estudiantes universitarios en Utah, la viuda de Kirk, Erika Kirk, asumió el papel de directora ejecutiva de Turning Point USA).

Durante su Monólogo de “Saturday Night Live” El 4 de octubre, Bad Bunny se burló de los expertos conservadores por las reacciones negativas que rodearon su actuación en el Super Bowl. Pronunció algunos comentarios sinceros en español, agradeciendo a sus fans y reconociendo las contribuciones de los latinos en Estados Unidos. Luego, en inglés, bromeó: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”.

El Super Bowl tendrá lugar el 8 de febrero de 2026.