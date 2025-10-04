Ankara, Viva – Fuerzas de seguridad Turco Sosteniendo a un hombre llamado Serkan Cicek, un ciudadano turco, sospechoso de espiar el cuerpo inteligencia Israel, Musgoen Estambul, viernes 3 de octubre de 2025.

Basado en la declaración de seguridad turca, el arresto fue el resultado de la operación Contintarintelijen realizada con la Organización Nacional de Inteligencia Turca.

Funcionarios de seguridad turcos dijeron que Cicek trabajó para el Mossad y estaba relacionado con Faysal Rasheed, miembro del Centro de Operaciones Israelí, según lo citado XinhuaSábado 4 de octubre de 2025.

Fuentes de seguridad turcas dijeron que Cicek afirmó llevar a cabo actividades de espionaje bajo la dirección de Rasheed, que atacó a un activista Palestina que es crítico de la política israelí en el Medio Oriente.

Según los informes, Rasheed pagó un CICEK de 4,000 dólares estadounidenses (RP66 millones) en forma de moneda criptográfica el 1 de agosto.

El hombre cuyo nombre real es Muhamet Fatih Kepes: cambió su nombre después de estar envuelto en una gran deuda y dejó su carrera comercial para establecer una empresa privada, la Agencia de Detective Pandora, en 2020.

Cicek atrajo la atención del Mossad después de comenzar su trabajo de detective. El 31 de julio, Rasheed supuestamente lo contactó a través de WhatsApp, presentándose como empleado de un bufete de abogados extranjeros.

Rasheed luego le asignó a Cicek para llevar a cabo una misión de supervisión de cuatro días de un objetivo, a saber, activistas palestinos que vivían en Basaksehir, en las afueras de Estambul.

Se sabe que Cicek visitó la dirección dada por Rasheed, pero no pudo encontrar su objetivo. Ingresó al complejo de viviendas del 1 al 2 de agosto con el pretexto de encontrar un apartamento para alquilar y realizar vigilancia, pero no pudo recopilar información solicitada por el Mossad.

El 3 de agosto, Mossad finalmente rompió el contacto después de que el Cicek no pudo reunir la información solicitada.