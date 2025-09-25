‘Tumbbad 2’ encuentra el respaldo de los estudios de la pluma de la India

Actor productor Sohum Shah y su pancarta, Sohum Shah Films, ha presentado una colaboración con Pen Studios, dirigido por el incondicional de la industria Jayantilal Gada, para «Tumbbad 2 ”, la muy esperada secuela de la película de terror de culto.

El anuncio se produce inmediatamente después de la notable resurrección de taquilla del original de 2018, con su 2024 Release en India recaudando $ 1.5 millones, un testimonio del atractivo duradero de la película que lo ha transformado de un éxito durmiente a una obra maestra que define el género.

«Tumbbad», que sigue la búsqueda de un codicioso y el niño de la aldea de un tesoro ancestral maldito custodiado por el diablo, fue la primera película india en abrir la Semana de los Críticos de Venecia en 2018. La película de terror folklore mezcló la mitología y la fantasía.

Ahora, con «Tumbbad 2», los fabricantes prometen profundizar en el universo que redefinió el horror de fantasía en el cine indio. El proyecto está respaldado por Pen Studios, cuyos créditos incluyen «Sita Ramam» y el título de Berlinale «Gangubai Kathiawadi», y comenzará a producir a principios del próximo año.

Shah dijo: «He admirado el trabajo de Jayantilal Gada Ji durante muchos años. Cuando lo conocí para discutir ‘Tumbbad 2’, en solo cinco minutos, bloqueó el trato. Es el tipo de fe que cada narrador sueña.

Mientras que el codirector Rahi Anil Colores No regresará para la secuela debido a otros compromisos, Aseh Prasad, quien codirigió el «Tumbbad» original, está listo para dirigir la nueva entrega.

La secuela ha sido años en proceso, con Shah dando Variedad Anteriormente, «el guión está listo, nos llevó seis años perfeccionarlo. Romiamos la idea con dificultad masiva para garantizar que haga justicia al» mundo «de Tumbbad.